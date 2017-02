Netflix y los títulos de Anime disponibles en Latinoamérica. [ Reseña ]

A más de un año que se lanzó la versión de Netflix para México ¿qué podemos encontrar en cuestiones de anime? La realidad es que el catálogo sigue siendo muy limitado y aunque después de un año ya aumentó sus series, Netflix se queda atrás de Crunchyroll y por mucho. A continuación explicaremos los puntos buenos y malos acerca del catálogo y servicio de Netflix.

Primero la suscripción a Netflix es de $7 USD, o $99 pesos mexicanos, esta suscripción incluye todo el catálogo de series, películas y caricaturas disponibles para la región, catálogo que sin duda dista mucho de su contraparte norteamericana. En cuestiones de anime podemos encontrar los capítulos de Los supercampeones, Naruto, Devil May Cry, Blood, X-Men, Iron Man, Darker Than Black, Death Note, Blade, Baccano, Wolverine, Kekkaishi, Bakugan, Guyver, Ultravioleta, Demon Lord Dante, Seventh Heaven, Ikkitousen y otras menos populares.

Lo bueno.

Series favoritas del público mexicano como Supercampeones y Death Note. Buena calidad y rapidez en el servicio, no necesitas tener una súper conexión para que funcione bien o en HD. Funciona en distintos dispositivos como PlayStation, iPhone, iPad y Android.

Lo malo.

No todas las series tienen audios en japonés (de hecho son pocas). Sólo algunas están dobladas al español…algunas con doblaje mexicano, otras con latino internacional de Animax, las opciones varían dependiendo del título, por ejemplo Darker than black sólamente se encuentra en inglés con subtítulos en español. Ikkitousen sólo está Español, los Supercampeones en español y portugués, y así. Netflix es como una caja de chocolates, nunca sabes que te va a tocar.

El catálogo de anime para México (y latinoamérica) es MUY limitado. ¿Qué títulos tienen en Estados Unidos? Trigun, Claymore, Eden of the East, Nana, Fullmetal Alchemist, Soul Eater, Hetalia, Ouran High School, Fruits Basket, Phantom, Mnemosyne, Monster, Clannad, Kuroshitsuji, School Rumble, XXXHolic, FMA: Brotherhood, Macross Plus, Moribito, Lupin III, Ghost in the Shell, Spice and Wolf y muchas, muchas más… Acá nos dejaron con lo más básico del servicio.

y lo feo…

La falta del audio en japonés. Para alguien que está acostumbrado ver anime en japonés y con subtítulos (o puristas) el doblaje le parecerá una tortura, más el norteamericano.

La interfaz de Netflix es gráfica, pero no la mejor no hay forma de buscar títulos por año, por estrenos o nuevas adquisiciones. Si quieres encontrar algo tienes que sumergirte en cada sección. Como punto bueno la categoría de anime es limitada así que todo se abre en la misma página…pero si quieres buscar en otras secciones buena suerte.

Veredicto

Netflix es un servicio barato que tiene potencial pero la versión latinoamericana es muy mediocre, aunque hay que admitir que a un año de haber ingresado al mercado mexicano ya ampliaron su catálogo. En cuestión de anime poco a poco van incrementando en títulos pero a la fecha la oferta es muy poca. Honestamente su fuerte actual son series y películas, y de los 3 servicios similares en México (Netflix, TotalMovie y Vudu) Netflix es el más completo y más agradable al usuario tanto en interfaz como en experiencia, además de la flexibilidad multi-dispositivo que mencionamos anteriormente.

Dato curioso: El Netflix de Norte Americana también tiene sus quejas, por ejemplo ellos reclaman que hay algunas series que nada más están subtituladas y no dobladas (WTF?); creo que podría llegar a ser una buena competencia de Crunchyroll si ofrecen un catálogo más amplio, así como la posibilidad de tener distintos audios (japonés obligado) y subtítulos. El que algunas estén en inglés o sólo en español es problemático.

¿Tu ya probaste Netflix, que te pareció el servicio?