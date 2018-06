Anime | TOP 10 series más esperadas en verano

Estamos a pocos días que comiencen los estrenos para la temporada de anime de Verano, y el sitio Charapedia hizo una encuesta preguntando ¿Cuál es la serie que más esperas en esta temporada?, sin duda hay una gran cantidad de series, sin embargo aquí mencionaremos los 10 primeros lugares, que sin duda son las series de las que estaremos hablando todos.

Attack on Titan

Gintama

Banana Fish

Cells at Work!

Angels of Death

Free! Dive to the Future

Fate/Extra Last Encore: Illustrias Tendōsetsu

100 Sleeping Princes and the Kingdom of Dreams: The Animation

Muhyo to Roji no Mahōritsu Sōdan Jimusho

Overlord III

Sin duda muchas de estas series son de las más esperadas por los fans dentro y fuera de Japón, sin embargo hay muchas que si bien no quedaron en los primeros lugares del TOP son series que muchos fans estamos esperando con bastante emoción como: Back Street Girls, Harukana Receive, Yama no Susume o BanG Dream.

Lo vimos en: ANN