Top 3: Las películas de Anime más taquilleras del 2017 en México

México tuvo un año histórico en cuanto a Anime en el cine, con más de 15 películas proyectadas alrededor del año entre estrenos, festivales y muestras el anime estuvo presente en las salas de cine todo el año. Entre todas ellas hubo 3 películas que destacaron sobre todas las demás al convertirse en éxitos en taquilla y que recaudaron una cantidad importante de asistencia:

#3. Sword Art Online: Ordinal Scale.

Distribuidor: Konnichiwa Festival. Estreno: Marzo 2017.

La película de Sword Art Online, sorprendió a propios y extraños, con una trama ágil, entretenida y una animación espectacular nos volvimos a sumergir en el mundo de SAO, ahora con el juego Ordinal Scale el cuál nos llevaba a un mundo de realidad aumentada. De nueva cuenta fuimos testigos de como Kirito, Asuna y compañía lograron descubrir los peligros detrás del Ordinal Scale, el videojuego más popular del momento. La cinta se ubicó en el lugar número #7 de la taquilla mexicana al reunir a más de 100,000 asistentes también fue un éxito en Japón colocándose en el primer lugar de asistencia en su semana de estreno. Si no la has visto te dejamos aquí nuestro análisis o la reseña sin spoilers.

#2. Your Name (“Kimi no Na wa”).

Distribuidor: Cinépolis. Estreno: Agosto 2017.

La tan esperada obra de Makoto Shinkai y el estudio Comixwave tardó un poco en salir de Japón, con estrenos pausados en el resto del mundo la cinta llegó finalmente a Cines Mexicanos en Agosto 2017, casi un año después de su lanzamiento en Japón. Your Name es la historia de Taki y Mitsuha, dos chicos adolescentes que, en un momento determinado, se encuentran mediante la extraña experiencia de intercambiar cuerpos. Shinkai hace de esta experiencia compartida el punto inicial de una relación íntima, cotidiana y natural, entre dos personas separadas por el tiempo y la distancia que, no obstante, están destinadas a encontrarse en un lugar que está más allá de la vida y la muerte. En México la cinta contó con más de 120,000 asistentes quienes disfrutaron esta cinta en la pantalla grande y logrando que esta se colara al Top 10 de la taquilla Mexicana en su semana de estreno.

Próximamente esta cinta que no debe de faltar en tu colección estará disponible para México en BluRay y DVD a través de Konnichiwa Festival.

#1. Una Voz Silenciosa (“Koe No Katachi”)

Distribuidor: Konnichiwa Festival. Estreno: Mayo 2017

Una Voz Silenciosa fue sin lugar a dudas la cinta ganadora en México del 2017 con más de 150,000 asistentes y un genial boca en boca, la cinta llenó las salas de cine en los tres fines de semana que se exhibió. Ganadora a Excelente Animación del Año por la Japan Academy, Anime del Año por el Tokyo Anime Award Festival y al Premio de la Excelencia por el Japan Media Arts Festival, es una conmovedora historia sobre la amistad y la empatía humana vista a través de Shouya, un chico con un pasado vergonzoso ya que cuando era niño intimidó a Shouko, su nueva compañera del salón la cuál sufría de sordera; sus acciones ocasionaron que Shouko fuera transferida a otro colegio. Varios años después, tras él mismo haber sufrido abuso de parte de sus compañeros, Shouya busca reencontrarse con Shouko y redimirse. La cinta más que una historia de amor, es una historia de autoestima, perdón y redención con temas importantes en la actualidad como el bullying y las discapacidades.

La fiebre por la conmovedora joya de Kyoto Animation “Una Voz Silenciosa” (Koe no Katachi) contagió a México, colocándola en el lugar #5 de Taquilla en su semana de estreno. Si no la has visto chécala en Cinépolis Klic o cómprala en Amazon o Kichink.

¿Cuáles viste en la pantalla grande?

Fuente: Canacine.org.mx, Cinepremiere.com