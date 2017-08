Top5 Curiosidades de de Kimi no Nawa (Your Name)

Your Name o Kimi no Na Wa ya se encuentra en cines mexicanos y centro americanos, esperamos que mucha gente descubra en la pantalla grande la belleza de esta cinta que ha sido todo un fenómeno en Japón, si no has visto esta película en la pantalla grande no te la pierdas este 11, 12 y 13 de Agosto. Mientras si ya eres fan te dejamos 5 Curiosidades Your Name:

1. La historia se desarrolla en una prefectura real

La historia de Your Name se desarrolla en en un pueblo ficticio de la prefectura de Gifu, Japón y los distintos escenarios están basados en muchas locaciones de aquel país, como el Lago Suwa en Nagano, la estación Hida Furukawa, el santuario Hida Sannogu, y la más impresionante: la isla de Aogashima.

Gracias a Your Name, la prefectura ha tenido un auge en el turismo, al grado de que ahora tiene un tour que visita las locaciones que inspiraron la cinta de Shinkai.

2. Aparecen personajes de otras películas

Si eres fan de las obras de Shikai, seguramente notaste a Yukino Yukari, protagonista de Kotonoha no Niwa (El Jardín de las Palabras) haciendo un cameo en Your Name.

3. Tiene Música hecha a la medida

Las canciones de RADWIMPS fueron creadas específicamente para ambientar la película, siendo que la banda trabajó junto a Makoto Shinkai y ComixWave durante toda la producción de la película para la banda sonora.

Como dato curioso RADWIMPS era un grupo conocido en Japón pero la película de Your Name hizo que su popularidad estallara al ser premiado por la banda sonora de la cinta y al convertirse en un éxito de ventas. Como dato curioso el tema de la película Your Name tiene más de 146 millones de reproducciones en YouTube.

4. Continúa la fijación de Shinkai con los trenes.

Un detalle no solo de la película Kimi no Nawa, sino una constante en las 5 grandes producciones de Makoto Shikai es la presencia de trenes y estaciones, lugares cotideanos para las personas de todo el mundo, lugares de encuentro, en donde inician o terminan muchas historias.

5. Inspirado por un corto animado

La historia base de Your Name curiosamente nació de un corto de 2 minutos realizado por Makoto Shinkai titulado Crossroads en el 2013 para la empresa Z-Kai, este comercial igual trató la idea de dos personas conectadas por un tema, dónde igual el chico era de la ciudad y la chica del campo y ambos se preparaban para una meta en común, su examen de Universidad.