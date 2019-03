TOP5 | Series y películas anunciadas en Anime Japan 2019

El pasado fin de semana se realizó Anime Japan 2019, la convención más importante de anime, y donde se muestran las series y películas animadas que inundarán los servicios de streaming de todo el mundo (Netflix, Crunchyroll, HiDive, Hulu, etc).

Este año estuvo lleno de anuncios que sorprendieron a todos los asistentes; secuelas de series y películas y claro, nuevos lanzamientos de los que se dieron a conocer videos e imágenes promocionales que no hacen más que aumentar el hype de todos los que somos fanáticos de la animación japonesa.

Estos son los anuncios que más nos emocionaron.

Re: Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu / ReZero

Segunda temporada de la serie

Subaru Natsuki es un estudiante corriente de preparatoria que conoce a una hermosa chica de pelo plateado de otro mundo que lo rescata. Para devolverle el favor decide quedarse con ella, pero el destino con el que carga la muchacha es mucho más pesado de lo que Subaru puede imaginar. Los enemigos atacan sin descanso, uno tras otro, hasta que finalmente mueren tanto él como la chica. Subaru no quiere que la chica resulte herida, con lo que jura acabar con cualquier enemigo, con cualquier destino que le aguarde, siempre por protegerla.

Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru Darō ka / DanMachi

Segunda temporada de la serie

La historia se ubica en el mundo de Orario, donde los aventureros se unen y buscan tesoros en un laberinto bajo tierra llamado Dungeon. Sin embargo, para Bell Cranel, la fama y las riquezas son algo secundario a lo que de verdad quiere encontrar: chicas. ¡Aunque pronto se dará cuenta que cualquier cosa puede suceder en el Dungeon y él terminará siendo la damisela en apuros!

Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Gaiden

Serie animada, basada en el juego del mismo nombre.

La historia del juego, un derivado del anime de Puella Magi Madoka Magica, tiene lugar en la floreciente ciudad de Kamihama. Guiadas por un poder extraño, las niñas mágicas se reúnen en esta ciudad y luchan con un nuevo poder extraído de las brujas. Iroha Tamaki llega a esta ciudad y se une a otras chicas mágicas para buscar a su hermana menor desaparecida, Ui. En poco tiempo, Homura Akemi también llega a la ciudad. “Si puedo entender el misterio de esta ciudad, tal vez pueda salvar a Kaname”.

El nuevo personaje Iroha Tamaki (con la voz de Momo Asakura) se convierte en una chica mágica con el deseo de salvar a su hermana de la enfermedad. Madoka Kaname (nuevamente interpetada por Aoi Yūki) también llega a Kamihama para buscar a su amiga desaparecida Homura.

Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru / OreGairu

Tercera temporada de la serie

La historia se desarrolla en torno a un solitario estudiante de instituto llamado Hachiman Hikigaya, quien tiene una cínica visión de la vida. Cuando ve a sus compañeros de clase hablando alegremente de sus vidas adolescentes, él murmura que son todos unos mentirosos. Cuando le preguntan por sus sueños para el futuro, su respuesta es: “no trabajar”. Para ayudarlo a encajar con la sociedad, su profesora Shizuka Hiratsuka lo obliga a unirse al “Club de servicio voluntario”, en el que resulta que también está apuntada la chica más linda del instituto, Yukino Yukinoshita, quien es tan solitaria como Hachiman. Ambos ofrecerán su ayuda y asesoramiento a quien lo solicite, como parte del trabajo del Club de servicio voluntario.

Senki Zesshō Symphogear

Quinta temporada de la serie

El mundo está amenazado por unos monstruos denominados Noises (Ruidos), los cuales desintegran a los humanos al tocarlos. Dos años antes del inicio de la trama, las integrantes del duo Zwei Wing, formado por Tsubasa Kazanari y Kanade Amō, pelean contra los invasores (Noise) con la ayuda de sus armaduras conocidas como Symphogear. En el encuentro, muere Kanade protegiendo a Hibiki Tachibana, la cual desarrolla los mismos poderes por un accidente durante la batalla en donde casi muere. De esta manera Hibiki se convierte en un usuario del symphogear y le presta su ayuda a Tsubasa para luchar contra los noises. A lo largo de la serie se irán revelando los misterios sobre los noises y las armaduras.

Arifureta Shokugyō de Sekai Saikyō

Hajime Nagumo es el típico otaku de preparatoria. Sin embargo, su vida de desveladas y quedarse dormido en la escuela tiene un giro repentino cuando él, junto con el resto de sus compañeros de clases, son transportados a un mundo de fantasía. Ellos son tratados como héroes y se les encomienda salvar a los humanos de la extinción. Aquí es donde el sueño de nuestro protagonista se convierte en pesadilla; mientras todos sus compañeros tienen asombrosos poderes, Hajime solo posee el don de la transmutación. Ridiculizado y molestado por sus compañeros, se encuentra en una situación desesperada. ¿Será capaz de sobrevivir al peligroso nuevo mundo lleno de monstruos y demonios con su simple habilidad?

PELÍCULAS

Uno de los grandes atractivos de Anime Japan son los anuncios películas y te mostramos los anuncios que nos dejaron boquiabiertos.

Seishun Buta Yarō wa Yume-Miru Shōjo no Yume wo Minai

Síndrome de la pubertad: ciertas experiencias poco corrientes que se rumorea en Internet que son la causa del exceso de sensibilidad e inestabilidad durante la adolescencia. Este año, Sakura Azusagawa, estudiante de segundo en una preparatoria cercana a Enoshima, conocerá a varias chicas que están pasando por ese “síndrome de la pubertad”. Por ejemplo, en la biblioteca conoce a una salvaje chica conejito que resulta ser Mai Sakurajima, una chica mayor de su preparatoria que es una actriz que está tomándose un descanso. ¿El problema? Que nadie parece poder ver a esa chica tan encantadora

Made in Abyss: Fukaki Tamashii no Reimei

La historia se centra en Riko, una joven huérfana que vive en la ciudad de Orth, en una isla en el mar de Beoluska. La ciudad rodea a un extraño agujero gigante cuyo fondo se dirige a las profundidades de la tierra. Dicho agujero es conocido como el Abismo. Dentro del Abismo se encuentran misteriosos artefactos abandonados y restos de una civilización avanzada que desapareció hace milenios y es por tanto un sitio explorado por excavadores cazarrecompensas denominados Cave Raiders (salteadores de cavernas), quiénes emprenden descensos arduos y peligrosos para obtener todas las reliquias que puedan encontrar. Además de la monstruosa fauna y flora, los Cave Raiders deben enfrentarse a un gran mal que los afecta cuanto más profundamente desciendan dentro del Abismo, donde una sucesión de capas ejercen una presión que los aflige y enferma progresivamente de manera fatal.

Sora no Aosa o Shiru Hito yo

Una película original en la que participan los productores Hiroyuki Shimizu (anohana, The Anthem of the Heart) y Genki Kawamura (your name, Mirai), además de Tatsuyuki Nagai director de AnoHana y Mari Okada a cargo del guión.

Aún no hay sinópsis, pero en el póster se lee la leyenda “Esta es la historia de un desgarrador y misterioso segundo primer amor”.

Saenai Heroine no Sodate-kata fine

La serie tiene como protagonista a Tomoya Aki, un estudiante de preparatoria otaku que conoce a una chica hermosa llamada Megumi Kato. Luego de conocerla, su vida da un giro y todas sus relaciones con chicas se hacen más complicadas, especialmente porque todas están junto a él en un círculo de doujinshis.