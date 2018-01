Top8 Canciones de la franquicia de Fate/Stay Night

Como estamos próximos al estreno de la película Fate/Stay Night Heaven’s Feel, preparamos este top que sin lugar a dudas te va a encantar con 7 de los temas icónicos de la franquicia. Sin un orden en particular te los dejamos por aquí:

1. “This Illusion” – LiSA

Fate / Stay Night Unlimited Bladeworks

Este es fue sorpresivo cover de Disillusion primer opening de Fate/Stay Night (2006), el tema fue usado como ending del Episodio 12 y fue interpretado por LiSA.

2. “Believe” – Kalafina

Fate / Stay Night Unlimited Bladeworks

El primer ending de Fate / Stay Night Unlimited Bladeworks fue interpretado por el grupo vocal Kalafina quienes son el instrumento principal de la compositora Yuki Kajiura quién se ha encargado de la música de series como Madoka, Fate/Zero, Sword Art Online entre otras.



Believe by Kalafina on VEVO.

3. “Oath Sign” – LiSA

Fate /Zero

El primer tema de Fate/Zero, sin lugar a dudas será siempre uno de nuestros consentidos, una de las canciones más populares de LiSA dio pie a una de las franquicias favoritas no sólo de los fans de Fate/Stay si no del anime en general, se volvió uno de los títulos de anime más populares en Netflix y en Crunchyroll.

Oath Sign by LiSA (lxixsxa) on VEVO.

4. “To the Beginning” – Kalafina

Fate /Zero

El segundo opening de Fate/Zero de nueva cuenta con la participación de Kalafina, Fate/Zero se convirtió en un éxito tanto en su forma impresa como en su forma animada, aclamada como uno de los mejores títulos de anime, la historia creada por Gen Urobuchi sin lugar a dudas marcó un giro para la franquicia.

5. “Ideal White” – Mashiro Ayano

Fate / Stay Night Unlimited Bladeworks

Mashiro Ayano fue la encargada del primer opening para Fate/Stay Night Unlimited Bladeworks, una canción muy enérgica y que sin lugar a dudas puso en el radar a la joven cantante.

6. “Brave Shine” – Aimer

Fate / Stay Night Unlimited Bladeworks

Este tema es interpretado por Aimer quien sin lugar a dudas se posicionó rápidamente en el gusto de los japoneses siendo una de las cantautoras más exitosas del momento, con varios discos bajo el hombro. La voz característica voz de Aimer hace que sea una de nuestras favoritas y Brave Shine uno de nuestros temas favoritos de Fate/Stay Night.

7. “Sora wa Takaku Kaze Wa Utau” – Luna Haruna

Fate/Zero

La voz y tono melancólico de Luna Haruna nos sorprendió en el segundo ending de Fate/Zero, muy acuerdo con el tono general de la historia.

8. “Hana no Uta” – Aimer

Fate/Stay Night Heaven’s Feel

Interpretada por la maravillosa voz de Aimer, Hana no Uta es el tema principal de la película Fate/Stay Night Heaven’s Feel, poderoso y dramático este tema nos deja muy claro que esta saga de Fate será completamente diferente a lo que estás acostumbrado.