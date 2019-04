Trailer de lanzamiento de AC: Odyssey: The Fate of Atlantis

Ubisoft presentó el día de hoy en su cuenta de YouTube el trailer del próximo DLC de Assassin’s Creed: Odyssey, el cual lleva el nombre “The Fate of Atlantis”. Este DLC será una nueva trilogía y el primer episodio llevará el nombre de “Fields o Elysium” el cual estará disponible al público a partir del 23 de Abril.

Assassin’s Creed: Odyssey nos lleva a la antigua Grecia donde tomaremos el rol de Kassandra (o Alexios) una mercenaria de Esparta que tendrá que se verá envuelta en una serie de conspiraciones que podrían afectar el curso no sólo de Grecia si no el mundo entero. En plena guerra del Peloponeso, Kassandra también se reencontrará con su familia.

A la fecha AC: Odyssey es uno de los títulos más sorprendentes de la franquicia, enorme, entretenido y que además sigue consintiendo a los jugadores con los DLC periódicos. La trilogía “The Fate of Atlantis” continuará a lo largo del 2019. El segundo episodio se titulará “Torment of Hades” y el tercer y último episodio “Judgement of the Atlantis”, dónde no sólo exploraremos el pasado si no también veremos qué ocurre en el presente a lado de Layla Hassan.