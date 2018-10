Trailer de She-Ra de Dreamworks y Netflix.

Desde Nueva York.

Dentro del marco de la reciente New York Comic Con se dio a conocer el trailer de “She-ra and the Princesses of Power”, animación que saldrá este año en Netflix, elaborada por Dreamworks (Voltron, Trollhunters) y remake de la icónica caricatura ochentera.

En el trailer podemos apreciar a la adolescente de 16 años Adora quién es convertida en Comandante de las fuerzas de Hordak. En una visita al Planeta Etheria se dará cuenta que las cosas no son como pensaba y que Hordak es en realidad una fuerza del mal. Ella será elegida para convertirse en la legendaria guerrera She-Ra y se unirá al grupo de rebeldes para liberar al planeta.

Un nuevo inicio de la Legendaria Guerrera.

She-ra en esta ocasión no se convertirá en la sexy guerrera sino en una gigante guerrera de 2 metros y medio. Al parecer de inicio no habrá referencias a He-man ni su pasado como Princesa de Eternia. Por otro lado se ve que uno de los puntos principales de la serie será su conflicto con Catra, la que fuera su mejor amiga pero que estará en el bando contrario.

Con el trailer nos deja claro el tono y humor de la serie. Algunas cosas sin lugar son interesantes pero por otro lado hace ruido que tenemos a un grupo de adolescentes felices, niños soldado y también rebeldes. Un tono infantil con toques bastante cómicos. Toda una obra para la Gen Z, aunque los creadores han mencionado que está hecha pensando en fans nuevos y en los fans que vieron la primer serie en 1985.

¿Te gustó el trailer? ¡Cuéntanos!

Y si no te gustó te dejamos acá la transformación original de She-Ra la caricatura original está disponible en Netflix.