Gamescon2018 | Nuevo trailer de Devil May Cry 5

CAPCOM comenzó a transmitir un nuevo video promocional del juego Devil May Cry 5, que se mostró durante la Gamescon 2018, en el video se da a conocer que el juego se estrenará el próximo 8 de Marzo de 2019 y estará disponible para las consolas PlayStation 4, Xbox ONE y PC.

Aquí está el bonito video

Devil May Cry 5 – Sinopsis

Varios años han pasado desde lo sucedido en Devil May Cry 4; Nero, el cazador de demonios ha perdido Devil Bringer, el poder de su brazo demoniaco, aunque eso no le impide seguir con su cacería en su propia sucursal del negocio Devil May Cry. Para compensar la pérdida de su poder y mantener su estilo de pelea, tiene la ayuda de una talentosa artesana, que ayudará a Nero, construyendo diferentes tipos de prótesis para su brazo perdido y así obtener una técnica de combate con un poder devastador.

Lo vimos en: ANN