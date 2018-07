Manga | Trinity Seven tendrá nueva serie spin-off

La nueva edición de la revista Monthly Dragon Age de editorial Kadokawa reveló que Misaki Mori, lanzará un manga spin off de la serie Trinity Seven, (obra de Kenji Saito y Akinari Nao), el spin-off lleva por título: Trinity Seven: Seven Days y se empezará a publicar el próximo 9 de Agosto.

La revista había mencionado en el mes de Junio que la serie tendría un importante anuncio en próximas ediciones, además de que la portada de la revista contó con una portada a color en la que destaca la serie Trinity Seven.

Misaki Mori es conocido por haber participado en una historia corta para Trinity Seven Comic Anthology el pasado mes de Enero de 2016.

La historia principal cuenta con una adaptación animada con 12 episodios y una película animada; tanto la serie como la película están disponibles en el servicio de Crunchyroll.

Sinopsis

El protagonista Arata Kasuga se ve envuelto en un extraño incidente conocido como “Collapse Phenomenon” que provoca la destrucción del mundo y que traslada a su primo Hiriji Kasuga a otro mundo. Para resolver el “Collapse Phenomenon” y traer de vuelta a Hijiri, Arata se inscribe en la Royal Biblia Academy. Allí conocerá a siete preciosas magas conocidas como Trinity Seven.

Lo vimos en: ANN