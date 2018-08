TV Canal 5 desaparece la barra de Fanime

Bye, bye Fanime.

No sabemos si es por el próximo inicio de clases, por mal raiting, u otra razón, pero la tan anunciada barra de anime llamada Fanime del Canal 5 ha desaparecido de su programación. A partir del 20 de Agosto el único título de anime que continuará es Beyblade. Esto sin lugar a dudas llama la atención ya que después de haber anunciado la barra con bombo y platillo en la pasada Conque ahora el Canal está sumido en el silencio ante los cuestionamientos de los fans y televidentes.

¿Regresará en vacaciones? ¿Se moverá a otro horario? ¿Desapareció o está en pausa?

¿Una crisis de identidad?

Canal 5 como la mayoría de la televisión abierta está en aprietos. Menos ingresos de publicidad, menos exclusivas en la parrilla y una audiencia que baja constantemente. El Canal 5 parece además tener una crisis de identidad. Pretende abarcar muchos públicos a medias, infantil en la mañana con títulos como Peppa Pig y Paw Patrol. Adolescentes con series como Malcom in the Middle o The Haunted Hathaways o caricaturas como Bob Esponja o Scooby Doo. Adultos con Reto: 4 Elementos y Arrow.

Es un canal que no tiene bien definida su identidad, no sabe si quiere ofrecer realities, si quiere tener una identidad geek o mantenerse con el licenciamiento de productos de las caricaturas infantiles. Sólo basta revisar los horarios para ver que no hay una lógica en la programación. Hay programas para adolescentes en horario vespertino, seguidos de caricaturas o películas. En corto, es una mezcla sin sentido de programas y horarios.

Renovarse y trabajar.

Canal 5 se ha quedado muy atrás con los tiempos, se quedó en esa cómoda etapa de cuando todo mundo sintonizaba el 5 porque no había quién ofreciera mejor oferta. Era el 5 o el 7, no había más. Ahora la mayoría de los programas del 5 los puedes encontrar en varios servicios de streaming por lo cuál hay que competir pero con una estrategia la cuál realmente no parece existir.

El canal necesita de una vez por todas definir su identidad y trabajar en una estrategia que lo haga de nuevo una opción para un público cada vez más difícil que todo lo puede obtener a un clic de distancia. También hay que cultivar la paciencia… atrás han quedado los tiempos dónde un show era hit en su primer emisión, hay que trabajar los títulos y cada uno tratarlos como una exclusiva.

¿Ranma 1/2, SAO y otras?

Al parecer muchas series que fueron anunciadas en la pasada CONQUE se quedaron en el limbo, el caso es Ranma 1/2 que se estrenará según nuestras fuentes en otra televisora. Sword Art Online que era la serie que abanderaba esta barra no sabemos que pasó. ¿Regresará Fanime en las vacaciones de invierno? ¿Será una barra itinerante? o ¿Será debut y despedida?

Vía: Mi Tv. Canal 5.