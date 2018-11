TWICE nos sorprende con el video Yes or Yes! | #Kpop

La super exitosa girlband TWICE esta de regreso después de una larga promoción en Japón con su nuevo lanzamiento en Corea “YES or YES”.

El 6to mini album del grupo, que lleva el mismo nombre del single principal fue escrito por Shim Eunji responsable de su anterior hit “Knock Knock” y los compositores Dany Amber además de Andy Love.

“YES or YES” es una canción de confesión en la que las chicas de TWICE nos piden responder a su cariño y solo hay una respuesta correcta: YES!

¡No se pierdan a las bellas integrantes y la divertida coreografía del nuevo sencillo de TWICE!