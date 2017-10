Un paseo por Kamakura: Templos, playa y el Buda gigante.

Hola retorneros hoy les voy a hablar Kamakura, una ciudad muy pequeña que se encuentra a tan solo 50 kilómetros de Tokio en la prefectura de Kanagawa (45 minutos en tren) y un destino muy popular entre los tokioitas y turistas. Kamakura está situada en la playa, destino obligado para los surfistas y que apesar de ser tan pequeña tiene una cantidad increíble de templos y parques. Les recomiendo que vayan en verano ya que si les dá mucho calor siempre pueden irse a dar un chapuzón en la playa la cuál está bastante cerca, por su tamaño pueden recorrerla sin problemas a pie aunque si quieren aprovechar el día pueden usar la red de transporte público que es bastante económico y los deja a unos pasos de los templos más importantes o mejor aún si están de mood aventurero ¿porque no rentar una bici?

A diferencia de otras ciudades japonesas la estación de Kamakura es muy pintoresca y pequeña saliendo de esta encontrarán algunos restaurantes y tiendas de souvenirs, les recomiendo conseguir un mapa, yo me enfoqué en la parte oeste de la ciudad visitando los templos de Hasedera y el Kotokuin. Sin duda es una ciudad muy hermosa en verano, con mucha vegetación y una vista espectacular. Desde el camino del peregrino en Hasedera pueden ver como los japoneses se divierten en la playa practicando una variedad de deportes acuáticos.



Hasedera es un templo dedicado a la diosa Kanon y tiene la estatua de madera más grande de Japón, la entrada al templo esta adornada con miles de figuritas que representan a los bebes o niños muertos antes y después del parto, ya sea por medios naturales o abortos. Sin duda impresionante y raro, al subir las escalinatas encontrarán más figuras y estatuas de diversas deidades japonesas, jardines muy bonitos y la colina del peregrino donde aunque está un poco pesada desde arriba tienen una vista espectacular de Kamakura. Finalmente no se olviden de entrar en la cueva llena de estatuas de Benzaiten, uno de los 7 dioses japoneses de la suerte 😀 aquí pueden pedir buena fortuna, suerte en exámenes o prosperidad financiera (de acuerdo al panfleto que me dieron). La entrada cuesta menos de 500 yenes ($50 pesos) pero podrías gastar una pequeña fortuna comprando estatuitas, incienso, postales, etc.

Después de Hasedera y a unos minutos de caminata (entre 15-20 min) encontramos el Kotokuin que alberga al segundo Buda (en tamaño) de Japón con 13.35 metros es más pequeño que el de Nikko pero personalmente creo que la calidad artística es superior además al estar al aire libre y con la mezcla de montañas, vegetación y cielo es más imponente que el del parque Nikko. La entrada es muy económica ya que cuesta 200 yenes ($25 pesos aprox.). Después de tanta caminata y de tomar muchas fotos pueden ir a los comercios que se encuentran a los alrededores, hay una tienda afuera del Kotukin que se especializa en armas donde podrán deleitarse con katanas, dagas, naginatas y otras armas blancas propias de los artes marciales, hay muchas tiendas de souveniers todas tienen lo mismo así no se preocupen si no ven todas. La verdad me quedé con ganas de visitar más lugares y ver más templos pero el itinerario no lo permitía, yo les recomiendo que vayan todo un día para ver las mejores atracciones y templos 😀 también no duden en comprar alguna de las delicias típicas del lugar, ya sea desde el típico helado de té verde hasta las galletas de arroz en forma de ave.

Datos curiosos:

• Fue la capital de Japón durante la época del Shogunato de Kamakura de 1185 – 1333

• Tiene el segundo Buda más grande de Japón

• El templo de Sugimotodera tiene más de 1,200 años.

• Gran parte de la ciudad incluyendo los templos fueron destruídos en el terremoto de Kanto de 1923, actualmente muchos son réplicas exactas

Tip extra: chequen los horarios de los trenes que salen hacia Kamakura en Hyperdia