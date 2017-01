VG ¡Actualización de Overwatch!

El año nuevo llega a Overwatch con una actualización la cuál contiene un nuevo mapa de control llamado “Oasis”, este escenario se ubica en una ciudad avanzada tecnológicamente y una joya en medio del desierto árabe dónde los equipos necesitarán evitar vehículos y podrán utilizar plataformas de salto para capturar y defender tres puntos de control únicos. Este mapa está disponible en todas las plataformas, además de esta actualización Blizzard anunció que está trabajando en nuevos héroes y partidas:

Want a vacation?

Jump into the game and travel to Oasis—a new Control map now available on PC, PlayStation 4, and Xbox One! 🗺🌴💎 pic.twitter.com/zGRQkxX0KW

— Overwatch (@PlayOverwatch) January 3, 2017