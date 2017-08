VG: Age of Empires IV anunciado en la GAMESCOM 2017

“The heart of gaming” eso es la GAMESCOM. El evento líder en Europa, donde se presenta lo ultimo en tecnología tanto de software como hardware para la cultura del gaming, un punto de reunión para la industria mundial de videojugadores y claro está la comunidad.

Colonia, Alemania es la ciudad donde se realiza este evento en donde entusiastas e innovadores en el rubro del ocio, presentan sus últimos desarrollos (en especial para videojugadores).

Y la noticia que más nos sorprendió (a nosotros que ya nos dicen chavorrucos) fue el anuncio de una versión remasterizada el juego Age of Empires; lanzado originalmente en el año 1996, uno de los primeros juegos en atraer la atención de personas ajenas a juegos de video, por su facilidad de juego, pero sustentada en sucesos históricos contados de una manera sencilla y un modo de juego que aprendías muy rápido.

Este anuncio llenó de un golpe nuestro medidor de nostalgia y ya estamos a la espera de su lanzamiento.

Pero eso no fue todo, además nos provocaron un pequeño ataque al corazón, ya que algo que parecía improbable, casi imposible sucedió; se anunció el próximo lanzamiento de una nueva entrega dentro de la franquicia Age of Empires, estamos hablando de Age of Empires 4, aunque no se dieron muchos detalles y solo se mostró un trailer.

Via: Página Oficial