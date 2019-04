VG | All Might llega a Jump Force

La cuenta oficial de Bandai Namco Entertainment UK y Bandai Namco Entertainment America, anunciaron que All Might, personaje de la serie My Hero Academia, llegará al juego Jump Force, junto con Yu-Gi Oh!, Seto Kaiba y un personaje más.

El juego contará con un total de 9 personajes extra, que llegarán en DLC. Tres se lanzarán en el mes de Agosto y los últimos tres aún no tienen fecha de lanzamiento. Los sets DLC de Mayo y Agosto tendrán además trajes y habilidades extra para algunos personajes.

"It's fine now. Why? Because I am here!" All Might will soon join JUMP FORCE!

Get ready to Unite to Fight with him to defend Earth. Order the Character Pass today: https://t.co/tpmTsX45av pic.twitter.com/pnNN9ysRZ8

