VG | ¡Asiste a la final de la División de Honor de League of Legends!

De la mano de la Liga de Videojuegos Profesional MX vive la final presencial de la División de Honor de League of Legends. Este 13 y 14 de Abril podrás disfrutar en Cinépolis Patio Universidad la semifinal y final entre los equipos Mad Lions vs Anáhuac Esports y posteriormente CREAM ESPORTS vs XTEN ESPORTS MX.

El pasado viernes tuvimos la oportunidad de experimentar una probada de este gran evento, y disfrutar de la emoción al máximo que genera el poder disfrutar de una buena partida en pantalla grande. Cabe mencionar que en el cine ya se encuentran instalados los booths de jugadores y todo el set up profesional para una verdadera experiencia en la Grieta del Invocador de League of Legends.

Gracias al esfuerzo de MediaPro y Cinépolis podrás también disfrutar de la transmisión satelital de estas partidas en otros complejos del país con sedes en Toluca, Monterrey, Guadalajara, Puebla entre otros.

¡Adquiere ya tus boletos para esta proyección! Estos tienen un costo de $200 pesos que incluyen un cupón de acceso para la semifinal del 13 de abril. No te pierdas este increíble evento que todo jugador de League of Legends disfrutará al máximo.

Boletos disponibles aquí