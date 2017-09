VG Call Of Duty: Infinite Warfare Retribution DLC ya está disponible

Prepárate que ya está disponible nuevo contenido para uno de los mejores FPS de la actualidad .

El cuarto paquete DLC llega con cuatro nuevos y geniales mapas multijugados que incluye una versión renovada de Warhawks, además de esto tendremos una nueva experiencia Co-Op “The Beast from Beyond” el cual marca el épico final de la experiencia Zombi en Infinite Warfare.

Está expansión ya está disponible ahora en PlayStation Network para el PlayStation4. Publicado por Activision y desarrollado por Infinity Ward, Retribution incluye cuatro nuevos mapas multijugador, y el altamente anticipado desenlace de la historia de zombis de Infinite Warfare, llamada “The Beast from Beyond”, la cual toma lugar en una base militar abandonada en un distante planeta helado para pelear contra los no muertos.

Retribution también trae cuatro nuevos mapas multijugador:

Carnage – Una pista de carreras post-apocalíptica al lado de la costa de California, Carnage incluye largas líneas de visión y peligros ambientales, incluyendo trampas incendiarias que los jugadores pueden activar como deseen para rostizar a sus enemigos.

Heartland – En Heartland, los equipos irán juntos en una simulación de un pequeño pueblo americano que es una versión re-imaginada de un mapa clásico, Warhawk from Call of Duty: Ghosts. Los jugadores pueden saltar en la heladería para relajarse un poco, y entonces sacar a los enemigos de la calle con un genial Black Hole Generator.

Altitude – Colocado en un lujoso y altísimo centro comercial situado en los bordes del universo, Altitude empuja a los equipos alrededor de un centro caótico donde los rápidos caminos por los flancos son la clave para la victoria. Además, viene con exuberantes cascadas que rodean el mapa.

Depot 22 – Depot 22 es un agujero de riego al final de la civilización, que se enfoca en encuentros de mediano rango que se realizan en un mapa de tamaño regular de tres carriles. Los jugadores pueden pelear en una cantina en combate cuerpo a cuerpo, o involucrarse con enemigos que se escurren por los muros desde un tren en movimiento.

El Paquete de Mapas DLC de Call of Duty: Infinite Warfare Retribution está disponible por un excelente precio vía el Season Pass de Call of Duty: Infinite Warfare, el cual puede comprarse por sí mismo, u obtenerlo como parte de las ediciones Legacy Pro o Digital Deluxe del juego. El Season Pass brinda un descuento al acceder a todos los cuatro Paquetes de Mapas de Call of Duty: Infinite Warfare publicados durante 2017. Al comprarlo, los propietarios del Season Pass recibirán tres armas base adicionales, así como 10 Rare Supply Drops y 1,000 bonus Salvage Credits para forjar nuevo armamento prototipo.