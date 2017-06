VG Call Of Duty Modern Warfare Remastered llega al PS4

Hace poco Activision anunció que Call Of Duty Modern Warfare Remastered, el cual es una versión mejorada de uno de los mejores FPS de la historia estará disponible para la consola PlayStation 4 este próximo 27 de junio y el cual podrá ser adquirido tanto físicamente en tiendas así como en descarga digital mediante la PlayStation Network y que llegará a otros plataformas en el futuro.

En esta versión podremos disfrutar del modo campaña así como de los 16 mapas multijugador que todo fanático de la franquicia ama y conoce y que regresan con una imagen más nítida en alta definición.

Además de todo esto los jugadores tendrán la oportunidad de poder participar en el evento estacional llamado: “Call Of Duty Días De Verano” y que inicia justo el día del lanzamiento del juego (27 de Junio) y que estará disponible durante 5 semanas y que incluirá diversos regalos in-game, eventos de XP y nuevas listas de reproducción a través de múltiples títulos , incluyendo un nuevo mapa totalmente veraniego.

Con una nueva resolución en alta definición, texturas completamente mejoradas y grandes detalles extras como lo es la mejora de audio remasterizado y más no podemos esperar por jugar de nuevo uno de los títulos que marcó historia dentro de los juegos de Disparos y que sin duda tiene un lugar en el corazón de muchos gamers, si no lo has jugado ahora es el momento perfecto para que descubras esta joya.