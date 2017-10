VG: Cuphead – Un agradable regreso a la vieja escuela

Los críticos no saben que hacer con él, pero los gamers lo adoran.

Desde el lanzamiento de Shovel Knight no había llegado otro juego con bases en la vieja escuela de los videojuegos que diera tanto de qué hablar y es que al parecer el tiempo que MDHR Entertainment lo tuvo en el horno ha valido mucho la pena.

Cuphead es de esos pocos títulos que es tan largo y complicado como la habilidad de los gamers se los permita, la propuesta artística vintage resultó ser más completa de lo que prometían todos y cada uno de los avances que se publicaron tras su lanzamiento y el complemento musical le da el toque final para sentirte verdaderamente en un cartoon de los años 30.

Mientras enfrentas a los jefes y atraviesas los niveles de plataformas, recordarás juegos que te hicieron pasar buenos y malos momentos en los desaparecidos locales de arcade. Realmente vale la pena cada centavo que vale y esperemos que los hermanos Moldenhauer puedan pagar la hipoteca de su casa y puedan prometernos una secuela de este título.

Las reseñas de los “críticos especializados” han sido muy confusas, obviamente porque muchos de ellos no conocieron los juegos en los que está basada la naturaleza de Cuphead, lo que es toda una lástima porque no comprenden la curva de aprendizaje y dejan en evidencia su frustración de tener no saber como resolver su gameplay. Pero la mejor opinión es la que ustedes mismos se puedan construir.

Para más detalles le comparto este pequeño review en video. ¡No se lo pierdan!