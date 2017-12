VG: Destiny 2, Crash Bandicoot y Call Of Duty WWII hacen historia.

Grandes noticias llegan y con ellas nos enteramos de que 2 de los títulos más esperados por los fans han alcanzado cifras significativas en este 2017 posicionándolos como los juegos más buscados por los usuarios de consola de actual generación.

Nos referimos sin duda a CALL OF DUTY: WWII Y DESTINY 2 que son los juegos más vendidos para consolas en NorteAmérica, Call of Duty generó más de mill millones de dólares, solo en ventas.

Activision ha lanzado los videojuegos de consolas más vendidos en Norteamérica este año (según ingresos), continuando con una serie de lanzamientos importantes en 2017. En el número 1,, que ya ha superado los mil millones de dólares en ventas en todo el mundo desde su lanzamiento el mes pasado, y es el videojuego de consola más vendido del año en Norteamérica, extendiendo la carrera de la franquicia de Call of Duty® como el videojuego de consola más vendido en la región durante nueve años consecutivos, con base en ingresos. Desarrollado por Bungie,aseguró su estado como el segundo videojuego de consola más vendido en Norteamérica durante el año, con base en ingresos, y al mismo tiempo se convirtió en el mayor lanzamiento de PC en la historia de Activision Publishing, con base en unidades. Asimismo,es la colección remasterizada número uno en ventas en la historia del PS4. (i)¹”Call of Duty: WWII es el juego de consolas número uno del año en Norteamérica, y Destiny 2 es el número 2″, dijo Eric Hirshberg, CEO de Activision. “Eso significa que Call of Duty ha sido la franquicia número 1 en juegos de consolas con mayores ingresos en Norteamérica durante nueve asombrosos años consecutivos, y en todo el mundo ocho de los últimos nueve años. Gracias a nuestros jugadores por su increíble pasión y compromiso. Y gracias a nuestros talentosos y comprometidos equipos en todo el mundo que logran increíbles resultados como este”.Desarrollado por

Sledgehammer Games

con soporte de

Raven Software

ya es el Call of Duty más vendido en consolas de generación actual y es el lanzamiento digital de consola más grande en la historia de Activision Publishing.ha sido la franquicia de consolas más vendida en el mundo en ocho de los últimos nueve años.

Con base en unidades, Destiny 2 ha superado a Destiny, el cual se coronó como el “lanzamiento de una nueva IP de videojuegos más grande de la historia” en ese tiempo. La aclamada secuela es el primer título de Activision lanzado a través de Battle.net, y es el lanzamiento más grande de PC en la historia de Activision Publishing. El juego ha ganado más de 90 premios y nominaciones hasta la fecha. Activision y Bungie también lanzaron la Destiny 2 Ghost Skill para Amazon Alexa, la primera de su clase en videojuegos, y la que permite a los jugadores pedirle a Alexa y a Ghost que realicen tareas dentro del juego.

En 2017, Activision también lanzó Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, una colección remasterizada que presenta a una de las personalidades más emblemáticas y famosas de la historia de los videojuegos. Lanzado en junio y desarrollado por Vicarious Visions, el remaster se convirtió rápidamente en el favorito de los fanáticos de los videojuegos e hizo historia al ser la colección remasterizada más vendida en la historia del PS4. El título sigue siendo uno de los 10 videojuegos de PS4 más vendidos en Estados Unidos durante el año, hasta el momento, en unidades. (ii)¹

La gran respuesta de la comunidad se ha sentido a nivel mundial. Call of Duty: WWII ha sido nombrado el título número 1 para Navidad en Reino Unido para 2017 por Chart-Track. Durante cuatro años consecutivos, los títulos de Call of Duty han tenido este honor. Además, Call of Duty: WWII ha mantenido el manto del título número 1 en ventas en el Reino Unido de acuerdo con Chart-Track durante siete semanas consecutivas desde su lanzamiento. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy pasó un total de siete semanas también en número 1 a principios de este año.