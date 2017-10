VG: ¡Este Octubre en PS Plus y Game with Gold!

Octubre ha llegado y esperemos que pinte bien. De mientras cómo parte de la sociedad mexicana es necesario seguir concientizando que a pesar de que ocurrió algo devastador, el problema no ha terminado. Aún hay muchas cosas que hacer para poder regresar a la normalidad y sobre todo por las personas que perdieron a seres queridos o que perdieron sus pertenencias. Así que si podemos ayudar, hay que hacerlo. Si podemos avisar a más personas, hay que hacerlo. Si podemos pasar este mensaje de unidad y de solidaridad para que los demás puedan hacer también algo, hay que hacerlo. Cómo dije, aún falta tiempo para regresar a la normalidad, no hay que hacernos los ciegos a este hecho.

Pasando al punto de esta nota, los usuarios Gold y Plus reciben este mes una nueva dotación de juegos que realmente los mantendrá entretenidos durante todo el mes de Octubre.

Playstation: Amnesia: Collection & Metal Gear Solid V Phantom Pain

Este título es la colección de 3 juegos: The dark descent, A machine for pigs y Justine. El primer juego fue desarrollado por Frictional Games en septiembre de 2010. Se tratan de juegos de survival horror en 1ra persona dónde verdaderamente sentirás el miedo por la ambientación, juego de luces y contrastes manejados en los títulos. Bien valen mucho la pena.

The Dark Descent te pone en la piel de Daniel tras despertar en un inhóspito castillo, sin apenas recordar algo de su pasado. Explorando sus misteriosos pasillos, debes recomponer los perturbadores recuerdos de Daniel y desvelar el horror que yace en lo más profundo.

En A Machine For Pigs, el acaudalado empresario industrial Oswald Mandus despierta en su cama consumido por la fiebre y torturado por la visión de una oscura e infernal máquina. Todo lo que sabe es que sus hijos están en grave peligro, y salvarlos está en sus manos.

Justine te hará pasar por una serie de pruebas concebidas por una mente enferma. ¿Arriesgarías tu propia vida para salvar la de otros?

Los otros títulos disponibles son Metal Gear Solid V: Phantom Pain para PS4, Monster Jam Battlegrounds y Hustle Kings para PS3, Hue (Cross buy con PS4) y Sky Force Anniversary (Cross buy con PS4 y PS3) para PS Vita. Todos los títulos están disponibles a partir del 3 de octubre.

XBox: Medal of Honor & Rayman 3

Desarrollado por EA, este título vio la luz en agosto de 2007, hace ya 10 años. Es parte de la serie de Medal of Honor y se lleva a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Tomas el papel del soldado Boyd Travers, un paracaidista que junto a su escuadrón es asignado a distintas misiones para destruir, asegurar y ser punta de lanza en los territorios enemigos de Sicilia, Palermo, Normandía y Países Bajos. Incluye multijugador que cómo siempre es la parte principal de estos juegos FPS porque ofrece horas y horas de enfrentamientos con otros jugadores. Este título estará disponible del 15 al 31 de octubre.

Los demás títulos son Gone Home: Console Edition (todo octubre) y The Turing Test (16 de octubre a 15 de noviembre) para Xbox One y Rayman 3 HD (1-15 de octubre) para Xbox 360 y retrocompatibilidad para Xbox One.

¿Qué juegos les agradaron? ¡A jugar se ha dicho!

Fuente: Major Nelson’s Blog, PlayStation.Blog.