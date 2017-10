VG: Este viernes 13 llega The Evil Within 2.

No hay nada mejor que el viernes 13 para que por fin salga la secuela de uno de los mejores juegos de terror de los últimos años, y es que The Evil Within 2 ya está aquí con todo y su trailer de lanzamiento.

En esta nueva entrega volvemos a tomar el papel de Sebastian Castellanos, quien debe de, una vez más, confrontar horrores dentro de la pesadilla nacida del infame STEM. Esta vez, sin embargo, la misión de Sebastian es personal: él está buscando a su hija, Lily, quien pensó que había perdido muchos años antes, y ahora está en una carrera contra el tiempo en un mundo que se desmorona alrededor de él. Sebastian debe rescatar a Lily antes de que todo se derrumbe y ambos se pierdan en STEM.

Pero Sebastian no solo tiene que enfrentar a las grotescas criaturas que vagan libremente por las calles de Union para hallar a Lily… STEM es un mundo que puede ser manipulado y roto por la voluntad de unos pocos individuos desequilibrados. Y el horror real quizá son los monstruos humanos atrapados dentro, como el retorcido fotógrafo Stefano, y el “justo” padre Theodore, quienes intentan deformar el debilitado sistema a su semejanza.

Sumérgete en el infierno una vez más en la secuela del exitoso juego de survival horror del 2014 nacido de la mente de Shinji Mikami. Enfrenta a las retorcidas criaturas en espantosos dominios y enfrenta tus peores pesadillas mientras corres para salvar a tu hija.