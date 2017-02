VG | Evento de lanzamiento de la Liga Mexicana de Videojuegos.

Hace unos días fuimos invitados al evento de lanzamiento de la temporada 1 de la Liga Mexicana de Videojuegos y el pasado jueves 9 de Enero por la noche fue la cita para dar comienzo a lo que pinta ser un nuevo panorama para la comunidad gamer en México y principalmente para quienes somos fanáticos de los esports.

El lugar donde se llevo a cabo este tan interesante lanzamiento fue el espectacular lounge de videojuegos “Arena Gaming Center” ubicado en el lobby del Cinemex Platino Antara Polanco. Pasadas las ocho de la noche Alejandro Bertoldi e Irvin Velazquez miembros organizadores de la LMV dieron la bienvenida a los medios invitados y presentaron oficialmente la temporada 1 de la liga, misma que llevan a cabo en colaboración con sus patrocinadores: Intel, Arena Gaming Center y Acer con su marca de maquinas y accesorios para gamers “PREDATOR”.

Inicialmente Alex nos compartió la visión que tiene este proyecto el cual es incentivar el crecimiento y la competitividad de la comunidad gamer, no solo en México, si no también en Latinoamérica. Posterior al mensaje de Alex, Irving nos mostraba tanto los títulos (League of Legends, Overwatch, Halo 5, Call Of Duty: Infinite Warfare, PES 2017, FIFA 17, Street Fighter V y Counter Strike) como los diferentes circuitos de competición (Master, Pro, Expansion Cup y Promo Cup).

Durante el evento también nos compartieron el monto de la bolsa otorgada para los diferentes segmentos, la cual en total asciende a una cifra jamás vista por algún otra liga nacional: $1,000,000 de pesos en premios.

Para poder participar en las diferentes competencias de la liga solo basta con registrarse en la pagina oficial y esperar las convocatorias de cada uno de los torneos y copas. Además solo con registrarse ya estarán participando en el sorteo de una motocicleta.

Posterior a la presentación y con altas expectativas en lo que representa esta temporada 1 de la LMV para la escena competitiva, nosotros no la pasamos de lujo disfrutando de algunas partidas en las diferentes consolas que hay en “Arena Gaming Center”. No olviden visitar la pagina oficial de la Liga Mexicana de Videojuegos para mas información y por supuesto tampoco dejen pasar por alto la oportunidad de formar parte de esta nueva temporada, el registro es muy rápido y sencillo.