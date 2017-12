VG Fecha de lanzamiento para el tercer episodio de Life is Strange: Before de Storm

Hoy también se dio a conocer que el tercer episodio de Life is Strange: Before the Storm se llamará “Hell is Empty” y estará disponible a partir del 20 de Diciembre del 2017, además del anuncio se compartió el siguiente trailer del episodio el cuál se ve que sin lugar a dudas dará un cierre espectacular a este juego:

Before the Storm: Episode 3 releasing December 20 on Xbox One, PS4 and PC (Steam). Get Before the Storm: https://t.co/XSWfGRlQJx pic.twitter.com/37THBEVDVq — Life is Strange (@LifeIsStrange) December 6, 2017

Life is Strange: Before de Storm es la precuela del juego original que explora más la vida de Chloe y de Rachel, la cuál se encuentra desaparecida en la primer historia. Los primeros episodios están disponibles para XBox One, Playstation y PC.