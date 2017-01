VG: Games with Gold y PS Plus para enero

Un nuevo año, nuevos juegos. En este 2017 tenemos más juegos que los suscriptores Gold y Plus podrán disfrutar en sus consolas.

En este mes de enero tenemos 4 juegos para las consolas de Microsoft y 6, para las de PlayStation. Las recomendaciones para cada tipo de suscriptores son las siguientes:

Rayman Origins

Este juego que salió en el 2012 es ya una leyenda de Ubisoft. En esta entrega Rayman y sus colegas deben salvar el Claro de los sueños debido a la invasión de los toons oscuros. Es un juego de plataformas para 4 personas en cooperativo que te permite entrar en acción y salir del mismo en el momento en que quieras. Con 100 personajes, 12 mundos y más de 60 niveles, es la recomendación Xbox de este mes. Estará disponible del 16 al 31 de enero.

Los otros títulos son World of Van Helsing: Deathtrap, gratis todo enero, Killer Instinct Season 2 Ultra Edition del 16 de enero al 15 de febrero para Xbox One, y The Cave del 1 al 15 de enero para Xbox 360.

This War of Mine: The Little Ones

La guerra siempre ha sido la peor de la experiencias de la humanidad, en esta ocasión la experiencia está narrada desde el punto de vista de un grupo de civiles, en especifico, de los niños. Protege y cuida a las personas mientras exploras, buscas comida y creas armas para defenderte. Ten cuidado con la decisión que tomes porque podría ser la última. Esta recomendación para PlayStation estará disponible al igual que el resto a partir del 3 de enero.

Los demás títulos son Day of The Tentacle Remastered para PS4, Blazerush y The Swindle para PS3, y Azkend 2 y Titan Souls para PS Vita.

¿Qué tal la lista de títulos para empezar el año?

¡A jugar se ha dicho!

Vía: Major Nelson’s Blog, PlayStation.Blog.