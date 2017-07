VG: Games with Gold y PS Plus para julio

Las vacaciones se acercan (o quizás algunos ya estén en ellas) y cómo tal es justo empezar a distraerse y por eso es que los juegos que hay este mes tienen muchas horas de entretenimiento y de diversión. La alineación para usuarios Gold y Plus es la siguiente:

LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game

Este juego salió en el 2011 y cómo ya es costumbre de los juegos de Lego fue desarrollado por Traveller’s Tales Games. La historia, ya la conocen porque sigue la misma historia de las primeras 4 películas (La maldición del Perla Negra, El cofre de la muerte, En el fin del mundo y Navegando en aguas misteriosas). Puedes jugar cómo el Capitán Jack Sparrow, Will Turner, Elizabeth Swann y muchos, muchos, muchos otros personajes más. Tendrás que resolver acertijos mientras exploras y cumples las misiones. podrás re-jugar todos los niveles con tus personajes preferidos. Habrá varias horas de entretenimiento y el humor que caracteriza los juegos de Lego. Este título estará disponible del 16 al 31 de julio.

Los títulos para Xbox One son Grow Up (todo julio) y Runbow (16 de julio a 15 de agosto); y el otro juego para Xbox 360 con retrocompatibilidad para el One es Kane & Lynch 2 (1-15 de julio)





Until Dawn

Este juego de Supermassive Games salió en 2015 y ha sido uno de los mejores juegos para la consola. Su éxito es su modo de juego en una historia interactiva dónde eres el encargado de tomar decisiones con respecto a todos los personajes del juego. La historia trata de un grupo de 8 adolescentes que deciden pasar la noche en una cabaña en la montaña. Un año más tarde y después de la desaparición de 2 jóvenes de ese grupo deciden regresar pero un psicópata los empieza a atacar uno a uno. Es tu deber el tomar las decisiones para salvarlos a todos o llevarlos a su muerte.

Los otros títulos son Game of Thrones (PS4); Tokyo Jungle y Darkstalkers Resurrection (PS3); y Element4l y Don’t Die, Mr. Robot (PS Vita). Todos los títulos están disponibles a partir del 4 de julio.







¿Qué opinan de los juegos de este mes?

¡A jugar se ha dicho!

Fuente: Major Nelson’s Blog, PlayStation.Blog.