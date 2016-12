VG | Gravity Rush 2 tendrá precuela animada

Play Station anunció el pasado miércoles que transmitirá a través de sus canales de Youtube en América y Europa, la precuela del juego Gravity Rush 2, que lleva por título: “Gravity Rush: The Animation – Overture”. El juego llegará al PlayStation4.

La animación esta disponible a partir de este 26 de Diciembre, a partir de las 4 p.m. (GTM) (10 a.m. en México).

El día del anuncio, se lanzó un teaser trailer que puedes ver a continuación.

La animación se transmitió en Japón el día 26 a la 1:05 a.m. (hora de Japón)

Studio Khara (responsables del reboot de Evangelion) fueron los encargados de producir la prequela, que es el puente argumental entre el primer y segundo juego. Una copia física de la precuela será entregada con las primeras copias del Gravity Rush 2 en Japón.

El juego esta planeado a estrenarse el próximo 18 de Enero en Japón y el 20 de Enero en Norte América; debido al retraso en la fecha de estreno, los desarrolladores del juego lanzarán un DLC que estará disponible para todos los jugadores, como compensacón por el retraso; el DLC llevará por nombre “Gravity Rush 2 Another Story: The Ark of Time–Raven’s Choice” y estará disponible en Marzo.

