VG: Hands-On / Probamos el remake de Secret of Mana.

Para algunos de nosotros Secret of Mana se ha vuelto uno de nuestros videojuegos favoritos en toda la historia y es que no es para menos, este juego ha tenido multiples versiones en distintas consolas pero con el anuncio de un remake para PS Vita, PS4 y PC, todos saltamos de nuestros asientos sedientos por poder tener en nuestras manos uno de los juegos más míticos que pueda haber.

Hace pocos días tuvimos la fortuna de poder jugar durante algunos minutos de la versión beta del remake de Secret of Mana para poderles platicar un poco de como va el desarrollo del juego así como de lo que podemos esperar para su versión final.

Este título originalmente pertenece a una serie de juegos denominados “World Of Mana” la cual es perteneciente a Square y que en Japón es mayormente conocido como “Seiken Densetsu” En Secret of Mana tomamos el papel de un pequeño niño que al desenterrar una misteriosa espada de madera libera a un extraño poder junto a diversos seres malignos que comienzan a causar problemas a toda la población, por este hecho el joven es desterrado de su pueblo y no le queda otra opción que comenzar un viaje para erradicar el mal que el mismo despertó.

Esta remake luce simplemente hermoso, con un diseño de personajes en 3D muy amigable y ameno junto a paisajes llenos de colores muy vistosos que nos invitarán a experimentar una gran aventura que toda persona que se haga llamar Gamer debe de jugar alguna vez en su vida.

La esencia del juego se mantiene pero implementa nuevos elementos que son utilizados en la actualidad, desde los diálogos los cuales son presentados tanto en texto como en audio mediante voces grabadas aunque los modelos que pudimos apreciar no mueven la boca más sin embargo cuentan con distintos movimientos para resaltar los movimientos mientras que los ángulos de cámara se basan en vistas aéreas excepto cuando los personajes interactúan que es cuando el ángulo de cámara hace un zoom sobre ellos.

Otra cosa que también se mantiene es que debemos ser muy precavidos al momento de explorar cualquier zona ya que no contamos con una guía o un punto de referencia que nos indique hacía donde ir lo que puede resultar en que nos perdamos fácilmente aunque esto no es algo que suponga una molestia al momento de jugar mientras que el gameplay se siente tal y como la versión de hace 25 años.

Sin duda SquareEnix le da un regalo a todos los fans de este juego y una oportunidad para que quien no lo haya jugado pueda descubrir esta joya y maravillarse con todo lo que Secret of Mana tiene para ofrecer y con lo que pudimos jugar estamos seguros que no decepcionara de ninguna manera, es más , ya no podemos esperar por tener la versión completa en nuestras manos el año siguiente.