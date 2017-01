VG | INJUSTICE 2 tiene nuevo trailer

Warner Bros. Interactive Entertainment y DC Entertainment revelaron el story trailer “The Lines are Redrawn”

Sé testigo de la historia que inició en Injustice: Gods Among Us con nuevos personajes de DC que se unen a la pelea y que se desarrollan en la próxima secuela. Injustice 2 saldrá para PlayStation 4 y Xbox ONE inicialmente el 16 de Mayo de 2017.

Injustice 2 es una súper poderosa secuela de NetherRealm Estudios y del exitoso juego Injustice: Gods Among Us que permite a los jugadores construir y mejorar la última versión de tus personajes favoritos de DC. Acompañado de una gran selección de súper héroes y súper villanos de DC, Injustice 2 continúa la épica historia introducida en Injustice: Gods Among Us con Batman y sus aliados trabajando para juntar las piezas de la sociedad, mientras deben luchar contra aquellos quienes quieren restaurar el régimen de Superman. En medio del caos, una nueva amenaza pondrá en peligro la existencia de la tierra.



Para más información y pre ordenar el juego, visita la página oficial de Injustice y únete a la conversación de Injustice 2 en Facebook y en Twitter.

Via: Comunicado de Prensa