VG: Kyogre llega a Pokemon GO

Niantic anunció el pasado viernes que se agregó el pokémon Kyogre a su juego para smartphones Pokémon GO. Éste estará disponible hasta el próximo 14 de Febrero a las 4 p.m. (hora del pacífico).

Además se anunció que a partir del pasado 9 de Enero la versión del juego para iOS no será compatible con dispositivos que no puedan actualizarse al sistema iOS 11, debido a nuevas funciones que requeriran el sistema operativo antes mencionado para funcionar. Esto se aplicará a partir del próximo 28 de febrero, Ninantic publicará una lista de los dispositivos que no soportarán la nueva versión del juego.

También se anunció el “Community Day” un evento mensual a nivel mundial en el que algún pokémon especial estará disponible en todo el mundo por unas horas ese día. Dicho pokémon además tendrá un movimiento exclusivo. El primer Community Day será el próximo 20 de Enero en el que se podrá obtener a Pikachu con el movimiento especial “surf”.

El juego/aplicación Pokémon GO fue lanzado a nivel mundial el pasado mes de Julio de 2016 causando sensación entre los fans de Pokémon, aunque el furor duró poco entre los fans casuales de la serie.

Via: ANN