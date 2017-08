VG La consola Sony Playstation 4 continúa dominando en el mundo

La consola Sony Playstation 4 anunció recientemente que lleva más de 63.3 millones de unidades vendidas alrededor del mundo, esto la pone frente a todos sus competidores, más cuando el segundo lugar es Xbox One el cuál se estima tiene 30 millones de unidades vendidas. Sony planea mover otras 18 millones de unidades más el resto del 2017.

Uno de los puntos fuertes para la venta de Sony Playstation 4 ha sido su manejo de exclusivas entre ellas: Uncharted, God of War, Last of Us, Horizon Zero Dawn, Nioh, Persona 5, entre muchos otros.