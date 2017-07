VG Llega .Hack//G.U. Last Recode de forma física al PS4

BANDAI NAMCO ha confirmado hoy que .hack//G.U. Last Recode tendrá una edición física para PlayStation4. Esto es además de lo anunciado previamente de la versión digital para PlayStation 4 y STEAM Las pre-órdenes de la versión física de .hack//G.U. Last Recode empezarán desde hoy en todas las tiendas participantes. .hack//G.U. Last Recode estará disponible en América este mismo año 2017.

hack//G.U. Last Recode incluye los tres títulos de acción RPG .hack//G.U.; Rebirth, Reminisce y Redemption, actualizados a resolución 1080p, pantalla 16:9, 60fps de frame rate, gameplay más balanceado y elementos adicionales que serán anunciados próximamente, haciendo de esta colección la mejor experiencia .hack//G.U. para los fans de todo el mundo.