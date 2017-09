VG: Llega la Complete Edition de Little Nightmares.

El próximo 27 de octubre llega la edición completa de uno de los mejores juegos de terror y suspenso que han salido este año, si no lo has jugado te lo recomendamos ampliamente ya que te llevarás una gran sorpresa.

Es por esa razón que llega una gran oportunidad con este edición la cual incluye dentro de su versión física todas las aventuras de Little Nightmares junto con un código de descarga que contiene el pase de temporada del juego con tres aventuras que llevarán a los jugadores a lo más profundo de los misterios de Litlle Nightmares,

En The Depths, el primero de los tres capítulos, los jugadores controlarán el personaje denominado The Runaway Kid, a través de las áreas conocidas como The Maw. Los dos últimos episodios podrán descargarse más tarde. Sigan atentos para más información.

Desarrollado por Tarsier Studios, LITTLE NIGHTMARES COMPLETE EDITION estará disponible en tiendas participantes el 27 de octubre, por un precio de $29.99 USD.

Si no te gusta esperar ya puedes descargar la versión normal disponible para PlayStation4, Xbox One y Steam para PC.