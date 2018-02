VG: Mario Kart… ¡en tu celular!

El pasado miércoles, Nintendo hizo público a través de su cuenta de Twitter en Norteamérica que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto para teléfonos celulares o móviles (realmente cualquier dispositivo móvil). En este tuit se menciona el desarrollo de Mario Kart Tour. Y afortunadamente también tenemos la fecha de salida que será (desgraciadamente) hasta Marzo de 2019.

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z

