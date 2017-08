VG Middle-earth: Shadow of War revela nuevo video.

Hace poco Warner Bros. Interactive Entertainment lanzó un nuevo video de su próximo gran título Middle Earth Shadow of War, mostrando a la “Tribu del terror” una facción de orcos que se especializa en propagar el miedo a través de Mordor.

En este nuevo juego los orcos pertenecen a diferentes tribus que extienden su influencia que proviene de los Señores que gobiernan las fortalezas poderosas a través del mundo abierto.

Situada entre los eventos de El Hobbit y El Señor de Los Anillos, Middle-earth: Shadow of War es un mundo abierto de acción RPG que continúa la narrativa original de Middle-earth: Shadow of Mordor. Los jugadores estarán concentrados en un más rico, más personal y expansivo mundo lleno de épicos héroes y villanos, icónicas locaciones, originales enemigos, más personalidades y un nuevo reparto con historias sin contar.

Middle-earth Shadow of War estará disponible para Xbox One X, Xbox One, Windows 10 PC (Windows Store y Steam), PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro, comenzando el 10 de octubre de 2017.