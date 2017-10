VG: Middle-Earth: Shadow of War ya está disponible.

Hace apenas unos días, el 10 de octubre Warner Bros Interactive Entertainment anunciaba que Middle- Earth: Shadow of War, la secuela del grandioso y galardonado Middle-Earth: Shadow of Mordor ya se encuentra disponible tanto para Xbox One, Steam en PC, Windows 10 y PlayStation 4 y Playstation 4 Pro. Las mejoras para el Xbox One X estarán listas para el lanzamiento de la consola el próximo 7 de noviembre.

Desarrollado por Monolith Productions, Middle-earth: Shadow of War extiende el innovador Sistema Némesis del estudio, que le permite a los jugadores crear y experimentar un mundo personalizado único para cada sesión de juego.

Middle-earth: Shadow of War continúa la narrativa original de Middle-earth: Shadow of Mordor, ganador de más de 50 premios de la industria, con el regreso de Talion y Celebrimbor, conocido como el Señor Luminoso, que deben forjar un nuevo Anillo de Poder y confrontar a los enemigos más mortíferos, incluyendo a Sauron y sus Nazgûl, en una monumental batalla por la Tierra Media. Este juego de rol de acción de mundo abierto (RPG) corre con el Nemesis System, que ahora presenta a Seguidores Orcos que generan historias completamente nuevas de lealtad, traición y venganza, además de las inmensas Fortalezas Némesis, que requieren de diversas estrategias para conquistar baluartes dinámicos y crear mundos personalizados con más opciones y oportunidades que nunca antes.

En este nuevo título podremos experimentar un vasto mundo abierto en varias formas para crear historias personales únicas. Con el nuevo y mejorado combate melé, furtivo y de alcance, destrezas acrecentadas y el nuevo Anillo de Poder, los jugadores pueden aprovechar el poder del Señor Luminoso para dominar a Mordor desde adentro. Los jugadores se toparán con aliados nuevos y conocidos en su misión, incluyendo a Eltariel, el cazador Nazgûl de élite; Baranor, el capitán de Minas Ithil; Carnán, el misterioso espíritu de la naturaleza y a personajes icónicos como Shelob y Gollum. Junto con estos aliados, se enfrentarán a una increíble diversidad de enemigos letales, incluyendo a Orcos, Olog-hai, monstruosas bestias, el antiguo Balrog Tar Goroth, dragones que exhalan fuego, los Nazgûl y finalmente, al Señor Oscuro, el mismísimo Sauron.

Ubicado entre los eventos ocurridos en The Hobbit y The Lord of the Rings, Middle-earth: Shadow of War presenta un rico ecosistema de misiones, exploración y una robusta sociedad y diversas culturas de orcos. Los orcos enemigos ahora pertenecen a tribus, que extienden su influencia desde los Jefes Supremos que gobiernan las poderosas fortalezas repartidas a lo largo de peculiares entornos. A través de los seguidores orcos y fortalezas némesis, los jugadores ahora tienen maneras completamente nuevas para experimentar el mundo, debido a las opciones y oportunidades que les brinda el aumentado Sistema Némesis. Ya sean perdonados, marcados, reclutados o humillados, todo encuentro con un Orco será recordado y servirá para impulsar las dinámicas de sociedad y conflicto en Mordor, todo traído a la vida por el innovador Namesis System.

La Edición Estándar de Middle-earth: Shadow of War incluye el juego principal y ya está a la venta. También están a la venta las Ediciones Plata, Oro y Mithril de Middle-earth: Shadow of War.