VG “Mighty Morphin Power Rangers: Mega Battle” de Bandai Namco

¡Hola Gamers! Me llamo Ícaro pero en mundo de los videojuegos soy conocido como iKaros RED, me encantan los videojuegos así como poder compartir mi opinión sobre ellos, me siento afortunado ya que tendré algunas aportaciones dentro de este amplio sitio web que tanto te gusta: Retorno Anime, así que vamos a darle prisa y que les parece si hoy analizamos el nuevo juego tipo arcade de Bandai Namco alusivo a los rangers clásicos.

Desde que fue anunciado el título en el 2016, me emocione al punto de comenzar a debrayar como seria esta nueva aventura, recordaba cuando por 1991 jugaba y disfrutaba enormemente el título de NES “Choujin Sentai Jetman” (el cual fue basado en la 15va temporada de Super Sentai y que sin duda alguna seria precursor para lo que fue la idea de los power rangers) años después para playstation 1 viviría de nueva cuenta la emoción de los rangers con el título de “Power Rangers Light Speed Rescue” o como lo conocimos en nuestro país “ a la velocidad de la luz”, 7 años después de dicho título, nintendo ds y la pc serian testigos de un lanzamiento para celebrar el 15 aniversario de la franquicia; Me veo muy corto al mencionar solo esos títulos de la saga de los rangers, pero solo menciono los más representantes en mi vida gamer.

Ahora, de regreso al 2017, en vísperas de una nueva película Live action de la mano de Disney, Bandai Namco lanza este arcade inspirado en los orígenes de la saga en un estilo beat-em-up (para no hondar de momento en la descripción del género, pondremos de referencia el juego de 1991 de Los Simpsons de Konami, los xmen de 1992 de la misma casa productora y la serie de Double Dragon del NeoGeo) en donde de entrada podremos escoger uno de 5 rangers: Jason (Rojo), Kimberly(rosa), Zack (negro), Billy (azul) y Trini (amarillo) , teniendo la posibilidad de jugar con otros 3 cuates y tener 4 en escena al mismo tiempo, cada uno de ellos representando a su respectivo animal prehistórico, como extra cabe mencionar que si tienes la versión de PS4 pudiste ser el dueño de la edición de lanzamiento donde tendríamos opción de escoger un 6to Ranger: Tomy como el Ranger blanco además de poder jugar con los rangers de los colores ya mencionados pero de la segunda temporada , si tienes la versión de pc y de Xbox one, habrá que esperar a marzo para que se libere dicho paquete de bonus.

El juego es extremadamente sencillo, recorrer un nivel lineal en compañía o solo, comprar mejoras con power coins, y aprender combos que nos servirán para derrotar al mal rápidamente, algo extremadamente repetitivo, que creo no habrá soportado de jalón si no hubiera sido por que lo termine para ambas consolas caseras en menos 3 horas en compañía de otros dos amigos, donde nos resultó bastante gracioso el hecho de tener que encargarnos de destruir a los patrulleros y revivir a los demás compañeros al presionar rápidamente una serie de botones, así como la coordinación al momento de montarnos en el megazord y pelear contra el “final boss”, entre más jugadores sean, no se podrán dar el lujo de equivocarse en ese último enfrentamiento (Spoiler : las batallas con Lord Zedd con más de dos están casi imposibles cuando lo juegues por primera vez).

El pasar por los diferentes niveles no tendría lógica sin una historia, en esta nos muestran desde que los rangers obtienen sus poderes, cuando aprenden a controlarlos, el primer encuentro con Rita Repulsa, la llegada del Evil Green Ranger (que en un momento podrás usar…gratis!!!!!! Wiiiiiiii!!!!) Así como la destrucción de Lord Zedd y algunas cosas extra que no se vieron en la serie original.

Ahora y para no romper el clásico listado de cosas que gustan y no gustan en los videojuegos, les pongo lo que me latió y que no

LIKE:

-Coherencia al no dejar usar el mismo Ranger (pasa lo mismo entre el blanco y verde, uno u otro) así sean entre los de la primera y segunda generación.

-Alpha con su característico grito se encargara de vender mejoras, mismas que sirven mucho al aprender a dominarlas.

-Colores y escenarios muy variados.

-transformaciones en pleno juego

-Poder revivir a nuestros amigos usando nuestra energía

DISLIKE:

-El diseño de los Rangers sin transformar me hizo pensar que jugaba Restaurant city o Farmville

-Juego Muy corto (recordaremos que el de los simpsons te sacaba ampollas y era kilométrico)

-Falta de Multiplayer Online y tablas de Score

-Tarda mucho subir de nivel a cada ranger

Este juego rápidamente se convirtió en uno de mis favoritos de 4 controles, así que no duden en comprarlo para la plataforma de su preferencia y darse el tiempo para la coordinación entre amigos recordando la serie clásica en un juego arcade.

Compañía: Bandai Namco

Plataformas: PS4, XBOX ONE y PC

Jugadores: 4 (Local)

