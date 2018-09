VG | Naruto to Boruto: Shinobi Striker – trailer de lanzamiento

Bandai Namco Entertainment lanzó un video por el lanzamiento del juego Naruto to Boruto: Shinobi Striker este viernes.

El juego fue lanzado el día de hoy (30 de Agosto) para las consolas PlayStation 4, Xbox ONE, y PC en América, Europa y el Sur-Este de Asia, mientras que en Japón su lanzamiento fue un día antes.

“Signal” es el tema principal del juego es interpretado por Game Jikkyousha Wakuwaku Band.

Para Asia y Europa, se lanzó la “Uzumaki Edition”, disponible para PlayStation 4 y Xbox ONE, que incluye un Season Pass que incluye 9 DLC packs y el accesorio “Great Sages of the Mount Myouboku” además de una figura de Naruto y Boruto. Los jugadores que pre-ordenaron el juego, recibirán el atuendo “Naruto 7th Hokage” y acceso anticipado al personaje “Pain”.

Sobre – Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Naruto to Boruto: Shinobi Striker es un título multijugador de cuatro contra cuatro de alta velocidad, que fomenta el juego cooperativo a través del uso de roles específicos del personaje. Los personajes se dividen en cuatro roles: Ataque, A distancia, Defensa y Sanar. Los equipos que utilizan estos cuatro tipos de personajes serán oponentes formidables en el campo de batalla.

Sin duda es un juego hecho totalmente para los fanáticos de la series Naruto y boruto, que los lleva a una nueva y veloz aventura, con una experiencia de juego bastante diferente de lo que nos tiene acostumbrados los juegos basados en los populares mangas de la revista Weekly Shonen Jump.

Lo vimos en: ANN