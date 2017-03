VG ¡Nintendo Switch vende más de 330,000 unidades en Japón!

La revista Famitsu reportó que Nintendo logró vender un estimado de 330,637 unidades del Switch en Japón en los primeros 3 días de venta. La nueva consola se comenzó a distribuir en Japón, Estados Unidos, Canadá, Hong Kong, Europa y otros territorios el pasado 3 de Marzo. Superando al Wii U el cuál vendió 308,570 unidades en sus primeros días de venta para alcanzar 694 mil unidades 5 semanas después de su lanzamiento.

También se reportó que el juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild, vendió 193,060 copias, este número no incluye descargas y es actualmente el juego más vendido de Japón. La consola tiene un precio en Japón de ¥29,980 ($299 USD).

Vía: ANN.