VG Nuevas Actualizaciones llegan a Final Fantasy XV

Ya llegó el verano, y es por esa razón que Final Fantasy XV se renueva con una actualización que nos trae nuevo contenido aunque también regresan algunas sorpresas.

La actualización ya se encuentra disponible para su descarga y es totalmente gratuita , introduciendo un Magitek Exosuit para cada miembro del grupo de Noctis, una nueva misión y muchas cosas más.

Nuevos Magitek Exosuits – otorgando 30 minutos de invencibilidad por día para Noctis, Gladio, Prompto e Ignis para ayudar a los jugadores a enfrentarse a las creaturas más poderosas de Eos. Una vez que la invencibilidad se acabe, los jugadores pueden continuar usando los Exosuits en el juego sin su beneficio.

Una nueva misión, “O Partner, My Partner¨ – Puede ser aceptada en el Meldacio Hunter HQ después de haber completado el capítulo 8.

Un nuevo sistema de colaboración “Cross Chain” – Permitiendo a los jugadores dañar severamente a enemigos fuertes y defensivos al incrementar el número de ataques en cadena. El sistema de Cross Chain estará disponible una vez que los jugadores consigan las dos Royal Arms: The Sword of The Wise y Axe of the Conqueror.

El regreso del querido Moogle Chocobo Carnival – del 31 de julio a finales de septiembre, los jugadores de todos los niveles pueden una vez más viajar a Altissia para participar en mini juegos disponibles solo por tiempo limitado, carreras de Chocobo en agua y un menú especial de Moogle Chocobo en el Square Enix® Café*.