VG: One Piece Unlimited Red World Deluxe Edition llega al Nintendo Switch.

Ya puedes comandar a Luffy y Los Piratas con Sombrero de Paja en casa o donde quieras

BANDAI NAMCO ha lanzado ONE PIECE Unlimited World Red Deluxe Edition para Nintendo Switch mediante descarga digital desde la Nintendo Switch eShop. Embárcate en un épico viaje con Monkey D. Luffy y con el resto de los Piratas con Sombrero de Paja en este título de acción y aventura remasterizado para la actual generación de consolas con mayor resolución, con un mayor frame rate y con más de 40 elementos de contenidos descargables, que incluye la mejor experiencia de One Piece Unlimited World Red hasta la fecha. Las características únicas de Nintendo Switch permite modos de juego que no son posibles en otras consolas de sobremesa, con la posibilidad de jugar en modo de sobremesa o navegar los siete mares mientras estás fuera de casa en modo portátil.

La franquicia ONE PIECE celebra su 20 aniversario este año y ha conseguido vender más de 400 millones de ejemplares en todo el mundo, gracias a sus estelares personajes y su cautivadora historia. ONE PIECE: Unlimited World Red Deluxe Edition ofrece una muy alta calidad de juego dentro del reino de los videojuegos, con una historia exclusiva y personajes originales diseñados por Eiichiro Oda, creador de ONE PIECE.



En ONE PIECE: Unlimited World Red Deluxe Edition La aventura espera a la tripulación de los Piratas con Sombrero de Paja, mientras ponen su vista dirigida hacia la Forgotten Island con su nuevo y misterioso amigo mapache. Después de llegar a la isla, los Piratas con Sombrero de Paja son secuestrados por el Red Count, un poderoso pirata que escapó de las profundidades del Impel Down, una infame prisión submarina de máxima seguridad para los más peligrosos criminales que el mundo jamás haya visto. Luffy debe explorar la Forgotten Island, aceptar misiones ordenadas por los habitantes locales y afrontar a los enemigos mientras intenta salvar a sus amigos secuestrados. Los jugadores de consolas podrán jugar misiones en modo cooperativo o en modo enfrentamiento unos contra otros en el Battle Coliseum. Los jugadores podrán seleccionar a su personaje entre la amplia y popular gama de personajes disponibles de ONE PIECE, cada uno con sus propias habilidades, que los fans del programa de televisión reconocerán inmediatamente.

“La versión para Nintendo Switch de ONE PIECE: Unlimited World Red Deluxe Edition no solo ofrece un gran gameplay y una gran historia, sino que también tiene la capacidad de poder jugarse en cualquier lugar en modo portátil y modo de sobremesa” dijo Randy Le, Associate Brand Manager en BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. “ONE PIECE: Unlimited World Red Deluxe Edition ofrece un increíble tesoro de contenidos para los fans de ONE PIECE en casa o donde sea.”