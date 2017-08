VG Pronto llegará la beta abierta de Gundam Versus

¿Fan de Gundam? pues tal vez ya te enteraste que Bandai Namco está preparando un título para PS4 el cual lleva por nombre Gundam Versus y que saldrá próxima y exclusivamente en la consola de Sony.

Para no hacer la espera más larga Bandai ha anunciado que habrá una beta abierta del juego la cual llegará el sábado 2 de septiembre a las 12:00 am hasta el lunes 4 de septiembre a las 12:00 am.

En esta beta se incluirán más de 94 Mobile Suits , todas las unidades Striker y una variedad de modos online y offline. La beta abierta de GUNDAM VERSUS estará disponible para descargar desde el martes 29 de agosto.

Si no tienes suscripción a PlayStation 4 no te preocupes ya que podrás descargar y jugar la beta sin ningún problema y hacer la espera menos larga hasta el 29 de septiembre que es cuando sale el juego en su versión final.

Fechas clave de la beta abierta de GUNDAM VERSUS:

29 de agosto – Descarga disponibe de la beta abierta de GUNDAM VERSUS

2 de septiembre – La beta abierta de GUNDAM VERSUS empezará a las 12:00am PDT

4 de septiembre – La beta abierta de GUNDAM VERSUS terminará a las 12:00am PDT