VG: PS Plus y Game with Gold para septiembre

Este mes hay juegos bastante interesantes para los suscriptores Plus y Gold. En particular ocurre de nuevo polémica para los jugadores Plus de PlayStation. Habíamos mencionado el mes pasado que uno de los títulos, Just Cause 3, se cambió a Strike Vector EX para Latinoamérica mientras que sí estuvo en la versión de E.U.A. y Canadá; pues bien este mes estos títulos intercambiaron lugares y ahora recibiremos Just Cause 3. Pero esto no se queda así porque resulta que la versión Europea obtiene otro juego Child of Light (el cuál cabe mencionar que es un RPG muy bueno y con un OST increíble) y la gente pues ya empieza a quejarse de porqué no les dieron ese juego. Ya sin más rodeos, aquí están los juegos que podremos disfrutar este mes. 🙂

inFamous: Second Son

La secuela de inFamous se lleva a cabo años después en una sociedad que teme y caza a los superhumanos. Juegas en el papel de Delsin Rowe, quién hace poco descubrió su superpoder y te toca luchar en contra del Departamento de Protección Unificada. Toma decisiones sobre que hacer con tu poder porque cada acción que tomes tendrá un impacto en la ciudad y en las personas que tengas a tu alrededor. Con gráficos exquisitos y vívidos, y una mecánica de juego muy divertida seguro pasarás varias horas de diversión mientras descubres la historia que sucede en Seattle.

Los otros juegos disponibles este mes son Just Cause 3 (PS4), Truck Racer y Handball 2016 (PS3), y We Are Doomed y Hatoful Boyfriend (PS Vita, cross buy con PS4). Todos los juegos están disponibles a partir del 5 de septiembre.







Forza Motorsport 5: Racing Game of the Year Edition

Este es un juego de ensueño para aquellos amantes de los automóviles. Sin duda los gráficos es su principal atrayente con cientos de automóviles de los cuáles escoger, tiene un multijugador para echar la reta con quién quieras hasta de 16 jugadores al mismo tiempo y un motor de juego que dejará satisfechos a varios. Aún cuando no seas un amante de las carreras, estarás deleitando tu vista con los modelos de automóviles disponibles en este paquete de edición del año. Este título estará disponible durante todo septiembre.

Los otros títulos de Xbox son Oxenfree (16 de septiembre a 15 de octubre) para Xbox One, y Hydro Thunder Hurricane (1-15 de septiembre) y Battlefield 3 (16-30 de septiembre) para Xbox 360 con retrocompatibilidad para Xbox One.





¿Cuáles juegos les laten de este mes?

¡A jugar se ha dicho!

Fuente: Major Nelson’s Blog, PlayStation.Blog.