VG: PS Plus y Games with Gold para Agosto

¿Y el Just Cause 3 'apá?

La nueva selección de juegos para PlayStation y Xbox en su modelo de suscripción ha llegado. Este mes Games with Gold y PS Plus traen una buena alineación de juegos para disfrutar estas vacaciones. Pero a la vez una gran decepción.

Bayonetta

¡Uff! De la gran desarrolladora Platinum Games este título se estrenó en octubre del 2009. Bayonetta es una bruja capaz de cambiar de forma y apariencia que junto con sus confiables armas de fuego puede derrotar a cuanta fuerza angelical y demoníaca se encuentre. Este juego cuenta con escenarios muy bien hechos y que te dejan con la boca abierta. La variedad de movimientos del personaje es difícil de aprender al inicio pero después de unos cuantos de cientos de enemigos derrotados, seguro ya podrás saber cuál es cuál. Es un estilo de juego beat’em all, es decir, derrótalos a todos. Este título es muy aclamado por los videojugadores debido a sus mecánicas de juego, la rapidez de los movimientos y sobre todo por las animaciones de movimientos especiales que destacan la figura tan “excelentemente bien hecha” de la protagonista. Bayonetta estará disponible del 1-15 de Agosto.

Los demás juegos que estarán para Xbox son Slime Rancher (todo Agosto) y Trials Fusion (16 de Agosto al 15 de septiembre) para Xbox One, y Red Faction: Armageddon (16-31 de Agosto) para Xbox 360.

Assassin’s Creed: Freedom Cry

Originalmente fue un DLC para Assassin’s Creed IV: Black Flag pero en febrero 2014 se convirtió en un juego por sí sólo sin la necesidad de tener AC IV. La historia se desarrolla varios años después del final de AC IV. Después de un naufragio en las costas de Haití y sin armas ni tripulación, Adéwalé se une a la causa Augustin Dieufort en contra de la esclavitud para liberar a los oprimidos y eliminar a los captores con todas las habilidades de asesino que posee.

Este juego y todos los demás estarán disponibles a partir del 1 de agosto.

Los otros títulos disponibles son Strike Vector EX para PS4, Super Motherload y Snakeball para PS3, y Downwell (crossbuy con PS4) y Level 22 para PS Vita.

Cabe mencionar que el juego Strike Vector EX está disponible en Latinoamérica, mientras que en el resto del mundo el juego fue Just Cause 3, el cuál hubiera sido el juego del mes. Desgraciadamente PlayStation no ha pronunciado el porqué el cambio de juego para Latinoamérica, posiblemente problemas de copyright de acuerdo a la región o quizás algún problema “ético” por los problemas actuales en Venezuela.

¿Qué juego les atrae más?

¡A jugar se ha dicho!

