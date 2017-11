VG: Reseña Call Of Duty: World War II.

Call of Duty es de esas sagas a las que ya estamos acostumbrados a recibir una entrega anualmente y es por esta misma razón que poco a poco y con cada entrega pueda llegarse a perder la emoción por un nuevo título de la saga, con eso en mente Sledgehamer Games ha escuchado a su publico que por los últimos años no ha pedido más que una sola cosa y eso es la Segunda Guerra Mundial.

Después de que en 2014 nos llevaran al futuro con Advanced Warfare el estudio tuvo la tarea de regresarnos a uno de los conflictos bélicos más sangrientos e importantes de nuestra historia y que mejores resultados le han dado a la saga de First Person Shooter (FPS).

Call of Duty World War II, nos lleva por distintas misiones a lo largo del conflicto en contra de los Nazis, comenzando por el ya clásico Desembarco en Normandía el cual nos resulta algo muy emocionante ya que el ritmo de esta y las demás misiones es muy fluido y nos llevan desde proteger a nuestros camaradas desde lo alto de un campanario y un rifle de francotirador, detener un tren a toda velocidad mientras vamos montados en un Jeep y que termina en una épica escena que parece fue hecha por el mismísimo Michael Bay hasta una misión de infiltración y sigilo, lo que las vuelven muy interesantes , lo único malo de todo esto es que el modo campaña podremos completarlo entre un rango de 5 a 6 horas pero a que a final de cuentas es un modo que se agradece esté incluido y que nos entretendrá por el tiempo que dure.

El modo competitivo es punto y aparte y uno de los mejores aspectos con los que cuenta este nuevo título pero que mantiene un tono muy conservador que nos recordará a las viejas glorias de los multijugadores de pasados Call Of Duty , aunque como novedad ofrece las divisiones, es aquí donde podemos decidir que tipo de soldado queremos utilizar así como el desarrollo de progresión. Tenemos a nuestra disposición un Cuartel General que nos sirve como un centro para interactuar con otros jugadores en los que hacemos tiempo entre partida y partida con distintas actividades muy entretenidas.

Los mapas están bien desarrollados con un apartado artístico que los define muy bien entre ellos, dándoles a cada uno su propia personalidad y ambientación con la que nos sentiremos completamente inmersos dentro de un conflicto bélico en el que una de los cosas más importantes es el poder tener coordinación con nuestros compañeros y pensar que es lo que vamos a hacer a continuación.

No olvidemos mencionar el Modo Guerra que es la gran novedad en el multijugador con mapas más grandes y objetivos bien definidos tanto de ataque y defensa y que obligan a los jugadores a realizar planes en conjunto para poder lograr la victoria.

Un modo que ya no puede faltar es Nazi Zombies que sin lugar a dudas es de los modos más entretenidos que podrás encontrar en este juego aunque aquí se intenta ser más serio pero con personajes que no cuentan con mucho carisma, hay que decirlo.

En conclusión este este es el Call Of Duty con mejor estética hasta el momento dando un resultado muy interesante con un motor gráfico reciclado pero que entrega más efectos sorprendentes, más tropas y una fluidez de 60 cuadros por segundos con cinemáticas muy bien logradas, el sonido es lo mejor del apartado técnico ya que puedes apreciar desde las explosiones, los cañonazos y disparos, hasta los gritos de desesperación.

Todo esto en conjunto nos da un muy buen juego que en combinación con todos los modos que ofrece nos dará horas y horas de entretenimiento, si eres fanático de los First Person Shooters (FPS) y más en especifico de Call Of Duty, este es un juego que no puedes dejar de tener