Reseña: Lego Batman Movie, La peli de Batman que SI tienes que ver.

No nos importa si los personajes están hechos de piezas de plástico, si lucen muy infantiles o si las figuras Lego están específicamente echas para niños. Lego Batman Movie es la película hermana del caballero de la noche que le pateó el trasero a sus contrapartes live action del universo DC Comics.

Ahí donde Batman V Superman, Man Of Steel etc fallaron, Lego Batman Movie triunfó de sobremanera y le pasa por encima a todas esas cintas que han tratado de llegar al público con historias realistas y curdas pero que al final no logran hacer conexión con el público y terminan por desagradar tanto a la audiencia en general como a las fanáticos.

Desde el filme de “La Gran Aventura Lego” Batman terminó por robarse en aquella ocasión la atención del público creando gran expectativa por verlo en una película en solitario basada en las populares piezas de construcción.

Lego Batman Movie que nos muestra a ese mismo Batman del filme anterior que está lleno de humor negro, que trata de emular y exagerar al hombre murciélago que vimos en la trilogía de Nolan pero que presenta varios comportamientos reflejados en la arrogancia, egocentrismo , falta de atención, individualidad y depresión por haber perdido a sus padres y estar sólo con la compañía de su mayordomo Alfred.

La animación de esta película es simplemente asombrosa y muy llamativa combinando efectos especiales y animación digital junto con Stop Motion para dar el sentimiento de que las piezas se mueven por si mismas y vaya que lo logran ya que a pesar de ser eso, se logra una gran fluidez lo que resulta en grandes escenas de acción la cuales abundan en esta producción y que no te dejaran moverte de tu asiento ya que son de colores vivos, potentes y de gran intensidad.

La historia es genial, presentándonos a un Batman lleno de ego que al final todos amaremos, ya que no está dispuesto a ser ayudado por nadie al momento de salvar la ciudad aunque eso vaya a ser relativamente imposible , el trato nulo que quiere tener hacía los demás y el poco interés por hacer amigos o reconocer enemigos como es el caso del Guasón que es de donde parte esta historia.

Algo que la película hace muy bien es burlarse de todas las versiones anteriores del caballero de la noche, desde Batman V Superman, La trilogía del Caballero de la Noche , las cintas de Tim Burton y hasta de la serie de televisión de los 60.

Otra virtud de la cual goza esta cinta es que en ella no solamente aparecen personajes de Lego referentes al universo de DC sino que hacen su aparición muchos personajes más que nada tienen que ver con Batman pero que de la cual la empresa LEGO tiene todas las licencias entre las que destacan y donde veremos a villanos de Harry Potter, El Señor de los Anillos, King Kong, Los Gremlins, Dracula entre otros.

Sin duda este es un gran acierto por parte de Warner Brothers y merece mucho la pena que le des una checada , ya que te la vas a pasar muy bien no importa con quien vayas, esta película es para todo, todo el público.