VG: Reseña Resident Evil 7, el verdadero Residente Maldito.

Tal como el nombre de la reseña lo dice, es muy curioso que la séptima entrega de la gran saga Creada por Shinji Mikami sea a la que mejor le quede el nombre de Resident Evil o el Residente Maldito en español ya que Biohazard 7 es eso y ¡más!

Después de grandes cambios a la franquicia donde el más notorio sin duda fue el cambio en las mecánicas de juego que pasaron de ser en primera persona con fondos pre renderizados a una toma que iba del hombro del personaje con elementos meramente de acción, excepto Resident Evil 4 que es la entrega mejor lograda y que balancea a la perfección los elementos de acción y disparos con los de acertijos y terror monstruosos, Resident Evil regresa con más fuerza que nunca ofreciéndonos algo que nunca habíamos visto en la franquicia pero que sin duda le sentó bastante bien.

Resident evil 7 se sitúa 4 años después de lo ocurrido en la sexta entrega, lo que quiere decir que nos encontramos en el mismo universo de personajes tales como Chris Redfield, Leon S. Kennedy, Ada Wong etc. pero en el que controlamos a un personaje totalmente nuevo y que no tiene la experiencia, ni apariencia de héroe que los antes mencionados.

Ethan es el nombre de nuestro no muy brillante personaje, el cual recibe un mensaje de su esposa de la cual no sabía nada desde hace varios años y que a la cual daba por muerta, es por esta razón que Ethan sin pensarlo 2 veces inicia un viaje para rescatar a su amada yendo al lugar desde el cual provino el mensaje y llegando a una mansión habitada por unos inquilinos que no dejarán que nos vayamos vivos de la casa a la cual hemos decidido entrar.

Lo primero y más importante que hay que decir de este nuevo título es que sin duda vuelve a los orígenes y los supera ya que es increíble la forma en que el juego nos envuelve dentro de su atmósfera escalofriante que no sólo nos llenará de verdaderos sustos con los cuales gritaremos y despertaremos a nuestras madres sino que nos pondrá en un estado en el cual nos sentimos sumamente indefensos y con temor de seguir avanzando dentro de la mansión o hacerle frente a la familia Baker, todo esto aún y cuando tengamos a nuestra disposición un arsenal que va desde un lanzallamas, una escopeta, una pistola e incluso un lanza granadas y es que ninguna de estas armas es símbolo de seguridad ya que Biohazard 7 al ser un juego que se enfoca más en el terror que en la acción nos dejará con las balas contadas y con la única opción de racionar nuestros cartuchos así como medicinas y objetos que nos ayuden a reparar o abrir cajones o cajas como lo son las ganzúas, El juego nos aterra de una manera sincera en la cual a través de sus tomas fijas en primera persona estaremos a merced de cualquier peligro que nos esté acechando y es que los enemigos son simplemente aterradores, como si fuesen sacados de nuestras peores pesadillas, logrando que entremos en un estado de estrés que ni las primeras versiones de la saga lograron a alcanzar.

Todo luce realmente espeluznante ya que los gráficos son sencillamente asombrosos y todo gracias al motor gráfico desarrollado especialmente para este juego, que nos presenta escenarios muy lúgubres que nos recuerdan a los diversas cintas como La masacre de Texas o The Hills Have Eyes, y que cuentan con un muy buen manejo de luces que combinan a la perfección con el ambiente que Capcom le quiso dar a la mansión y sus alrededores.

El sistema de combate es lento y algo pesado y a la vez muy preciso pero todo esto es a propósito y es de lo mejor del juego ya que con esto la presión que tendremos al momento de enfrentar a los enemigos será mayor y que experimentamos por primera vez junto con el ritmo del juego que sin duda nos ha llenado de emociones nunca antes sentidas en un juego de verdadero Survival Horror. Lo único que se queda corto serían las actuaciones, en especial la de nuestro protagonista el cuál nunca reacciona aterrado, pero con nosotros es más que suficiente.

Resident evil 7 está enteramente diseñado para jugarse con un dispositivo de PlayStation VR (Pronto subiremos una video reseña a nuestras rede) el cual si lo juegas de esta manera correrá a 720p y te aterrará de formas que nunca antes has experimentado, aunque la opción de jugarlo de manera normal no se queda atrás ya que no hay nada mejor que jugar a Resident Evil 7 que a solas, en un cuarto a oscuras y con los audífonos conectados al control, de esta forma tendrás la experiencia completa de esta séptima entrega.

Sin dudarlo Resident Evil 7 es un juegazo que llega a renovar esta gran saga y a su legado después de varios tropiezos como lo han sido las últimas 2 entregas de la historia principal y que era necesario para poder limpiar y regresar el nombre de Resident Evil a lo que era antes, un sinónimo de verdadero terror que no todos podrán superar y que esperamos sea sólo el comienzo para una nueva dirección dentro de la serie el cual ha sido excelente y de la cual no puedes dejar pasar la oportunidad de probarlo. ¡Te encantará!