VG: Shingeki no Kyojin tendrá un nuevo juego en 2018

KOEI Tecmo Games reveló este lunes que su subsidiaria Omega Force esta desarrollando un nurvo juego de la serie Shingeki no Kyojin. Los trailers disponibles en América, Europa y Japón mencionan que el juego estará disponible a inicios del año 2018; aunque aun no se sabe para que plataformas/consolas estará disponible.

KOEI Tecmo Games y Omega Force lanzaron el primer juego basado en la serie Shingeki no Kyojin en Febrero de 2016, disponible para las consolas PlayStation 3, PlayStation 4 y PSVita; una versión en inglés de el juego vio la luz en Europa y América en Agosto de 2016 con el título: Attack on Titan: Wings of Freedom, para estos territorios el juego también estuvo disponible para Xbox ONE y PC vía STEAM.

Éste primer juego se desarrolla durante la Batalla de Trost, un juego donde puedes andar libremente en la zona de los cuarteles, y el pueblo, conversando con otros personajes, mejorar tus armas y obtener información para las futuras misiones.

Spike Chunsoft ya desarolla otro juego de la saga Shingeki no Kyojin – Shingeki no Kyojin 2 ~Mirai no Zahyō~ (Attack on Titan 2: Future Coordinates) para el Nintendo 3DS y estará disponible en japón este año y es secuela del juego: Shingeki no Kyojin ~Jinrui Saigo no Tsubasa~ (Attack on Titan: Humanity in Chains)

Via: ANN