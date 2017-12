VG ¡Square Enix anuncia nuevo juego de Tomb Raider!

Hoy a través de las cuentas oficiales de Tomb Raider y Square Enix se anunció que este 2018 saldrá un nuevo juego de Tomb Raider el cuál seguirá las aventuras de Lara Croft:

A message to our fans! pic.twitter.com/HlDYsUtZMs — Tomb Raider (@tombraider) December 7, 2017

En el comunicado se hizo mención a que no pasará mucho tiempo entre la revelación del nuevo título y su salida al mercado. Hay que recordar desde que Square Enix y Crystal Dynamics comenzaron a colaborar en el 2013, los dos juegos que han lanzado Tomb Raider y Rise of the Tomb Raider han sido nominados y premiados, por lo cuál se espera que el siguiente juego supere a las anteriores entregas. El próximo año se ve que tendremos mucho de Tomb Raider ya que se nos viene la cinta basada en el Tomb Raider del 2013 protagonizada por Alicia Vikander.